Ploile apar mai ales în sud, în centru și în est, iar în zonele înalte de munte ninge și se depune strat de zăpadă.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, ploi destul de abundente și temperaturi ridicate pentru acest moment al anului. La malul mării se vor atinge în jur de 12 grade. Până la ora 10, mai multe localități din județul Constanța se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Moldova

Cerul rămâne acoperit și în Moldova sudică, și în nordul Munteniei. Și pe-aici o să plouă destul de mult, în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, o să ningă și se va depune strat de zăpadă. Se face mai cald decât ar trebui și se ating 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot atmosferă mohorâtă, cu precipitații sub toate formele: ploi în zonele mai joase și ninsori pe crestele montane. Pe alocuri se strâng cantități mari de apă, iar temperaturile se opresc la 3 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, înnorările persistă toată ziua. Ploile apar în toată regiunea, iar în zonele înalte de munte o să ningă abundent. La amiază, maximele ajung pe la 5 grade.

Vreme închisă avem și în ținuturile vestice. Apar și pe-aici precipitații, dar pe suprafețe mai restrânse. Temperaturile mai scad puțin față de ziua trecută, dar vremea rămâne caldă și se ating 8 grade după prânz.

Nici în Transilvania nu prea vedem soarele, dar maximele ajung și pe-aici la valori peste normalul perioadei: 6 grade la Sibiu și la Brașov. O să vină și precipitații sub toate formele, destul de consistente: ploi în zonele joase și ninsori la altitudini mari. Tot în zona înaltă, vântul are unele intensificări.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem tot atmosferă mohorâtă. O să plouă destul de mult în toată regiunea, iar pe crestele munților o să ningă și se va depune strat de zăpadă. Temperaturile scad ușor, dar tot se ating 7 grade.

Cam la fel va fi și în sudul României: cer acoperit, ploi destul de abundente și maxime peste normalul perioadei, de până la 6 grade în zonele deluroase. La noapte, atmosfera se mai liniștește, iar minimele ajung la pragul înghețului.

Vremea în București

În București se face din nou mai cald decât ar fi normal. Se ating 7 grade, dar va fi cam înnorat și o să picure trecător.

Miercuri, norii se risipesc, iese soarele și se încălzește. La amiază, maxima ajunge la 12 grade. În noaptea următoare se adună norii și cresc șansele de ploaie.

Joi, cerul rămâne acoperit, iar ploile apar mai ales la începutul zilei și în noaptea de joi spre vineri. Vremea se menține deosebit de caldă pentru sfârșit de ianuarie și se ating 13 grade.

Vineri se mai răcește puțin, însă temperaturile rămân ridicate și tot vor fi în jur de 7 grade după prânz. Avem atmosferă mohorâtă, cu ploi pe tot parcursul zilei.

Vremea la munte

La munte avem o zi mai rece decât luni, cu înnorări și precipitații sub toate formele. În zonele înalte o să ningă și se va depune un strat nou de zăpadă. Și tot pe acolo vântul o să fie ceva mai insistent.

Miercuri se încălzește ușor. Vedem puțin soarele printre nori, iar precipitațiile apar în special în noaptea de miercuri spre joi. Vântul continuă să agite atmosfera pe creste.

Joi rămânem cu vremea caldă pentru această perioadă. Se înnorează și vin alte precipitații, iar vântul se întețește în toată zona montană.

Vineri se răcește. Înnorările persistă, iar mai ales ziua o să ningă în masivele estice. Vântul mai pierde din intensitate.

