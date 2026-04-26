Evenimentul nu a ținut cont de vârstă. Iar la final, cei mai buni participanți au fost premiați.

”Hai, târâş! Pune-te jos, mâinile jos! Hai!”.

Pe stadionul din oraș, un traseu cu mai multe probe a pus la încercare rezistența concurenților.

”Reporter: Solicitant traseul?

Participant: Da. Chiar super.

Reporter: Greu, dificil, l-ar face oricine?

Participant: L-ar face oricine, dacă îşi doreşte asta”.

Viteza a contat la fel de mult, pentru că probele au fost contratimp.

”Reporter: Cum te-ai descurcat?

Participant: Bine, am scos cel mai bun timp de până acum. Foarte frumos, mai ales că lucruri de genul ăsta nu prea se organizează în zonă”.

Inclusiv copiii au putut încerca măcar câteva exerciții.

”Reporter: Ai venit să te antrenezi?

Copil: Cu prietenul meu cel mai bun.

Reporter: Cât de greu este traseul?

Copil: Nu e aşa de greu”.

Ionuţ Sebastian, antrenor: ”Traseul este foarte frumos pentru cei care sunt pregătiţi pentru un astfel de sport şi pentru cei care vor să îşi întreacă limitele”.

Petru Ciornilă, organizator: ”Este prima ediţie când facem acest gen de eveniment. Are ca scop consolidarea dintre partea civilă şi structurile MAI şi MApN. Probele sunt pentru oricine, începând de la copii până la oameni mai în etate”.

La finalul antrenamentului, cei mai buni participanți au fost premiați.