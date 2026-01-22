

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși joi termometrele au arătat două grade Celsius în Capitală și pe alocuri a ieșit soarele, s-a format polei. Cei care au mers la muncă, la supermarket sau la plimbare au fost nevoiți să circule cu grijă, mai ales pe trotuare, unde zăpada rămasă a devenit alunecoasă.

La Spitalul Universitar, de exemplu, joi a fost record de prezentări la cabinetul de ortopedie de la Unitatea de Primiri Urgențe. În prima parte a zilei au fost 40 de prezentări, cele mai multe din cauza poleiului.

Iar la Spitalul Floreasca s-au prezentat 53 de persoane la ortopedie, mulți din cauza rănilor suferite în urma căzăturilor provocate de polei. Două persoane au rămas internate.

Medicii ne recomandă să mergem cu grijă, să avem încălțări adecvate în această perioadă și să nu ieșim din casă dacă nu avem motive întemeiate.

Până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece: ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, și intensificări ale vântului.”

