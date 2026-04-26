În alte vremuri, oficialii ar fi salutat astfel de imagini. Dar pentru Haris Doukas, primarul socialist hotărât să recupereze centrul aglomerat al capitalei pentru cetățenii săi, începutul sezonului turistic lasă mare parte din centrul istoric expus riscului de „supra-saturație”. Cartiere întregi, crede el, riscă să-și piardă autenticitatea din cauza dezvoltării turistice necontrolate.

„Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș”, a spus el într-un interviu, citat de The Guardian. „Sunt necesare restricții și reguli. Orașele trebuie să aibă și ele un cuvânt de spus în modul în care se dezvoltă”, consideră edilul.

Record de turiști și presiune pe infrastructură

Anul trecut, peste 8 milioane de oameni au vizitat Atena, un record pentru o metropolă care nu demult era considerată doar un punct de tranzit spre insulele grecești. Numai în cazul închirierilor pe termen scurt, numărul de înnoptări în popularul cartier Plaka, de sub Acropole, s-a dublat de mai mult de două ori din 2018, arată un studiu comandat recent de municipalitate.

În primăria neoclasică a orașului, oficialii spun că timpul este esențial dacă Atena nu vrea să devină victima propriului succes. Semnele de avertizare sunt peste tot: de la chiriile în creștere, care îi scot pe localnici de pe piață, până la infrastructura suprasolicitată, care cedează sub presiune.

„Întreaga Atenă este săpată pentru a face față”, a spus Doukas, fost profesor de energie climatică înainte de a intra în administrația locală. „Construim infrastructură electrică, sisteme de apă, noi rețele de canalizare, rețele 5G. Când ai aproximativ 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă”, explică el. În fiecare lună sunt aduse „mai multe cadre, mai mult echipament, mai multe utilaje” pentru a face față provocărilor.

Promisiuni verzi și dezvoltare accelerată

Doukas a preluat funcția în 2024, după o victorie neașteptată, susținut de principalul partid de opoziție, Pasok, pe baza promisiunii de a „înverzi” ceea ce este considerată cea mai fierbinte capitală a continentului. Aproximativ 3.855 de copaci au fost plantați în centrul istoric al municipalității în mandatul său.

Dar, pe măsură ce atractivitatea Atenei a crescut, primarul s-a confruntat tot mai mult cu forțele pe care le consideră responsabile pentru „dezvoltarea scăpată de sub control” în zonele turistice de top. Doukas a vizat companiile de construcții care doresc să ridice clădiri cu mai multe etaje la poalele Acropolei, investitorii imobiliari și antreprenorii. De asemenea, critică proliferarea barurilor și restaurantelor de pe acoperiș, adesea fără autorizație.

Măsuri radicale pentru centrul istoric

Conflictul s-a intensificat în această săptămână, când Doukas a declarat pentru The Guardian că va folosi un proiect de lege privind utilizarea terenurilor turistice, aflat în dezbatere, pentru a cere interzicerea totală a noilor activități economice în centrul istoric.

„Vom opri toate investițiile turistice în Plaka, pe care sunt hotărât să o salvez. Nu mai este loc. Nici pentru închirieri pe termen scurt, nici pentru apartamente de tip hotelier, nici pentru hoteluri sau orice altă utilizare turistică. Zona este supra-saturată”, a spus el. „Vrem să spunem «destul este destul» printr-o lege.”

Investitorii, a adăugat el, ar trebui să se îndrepte către alte zone „mai puțin aglomerate” ale capitalei.

Primarul a propus și înghețarea autorizațiilor de construire pentru noi hoteluri, măsură care ar urma o interdicție similară introdusă de guvern, ce limitează închirierile pe termen scurt în cartierele aflate în zona Acropolei.

Exemple europene și criza locuințelor

Spre surprinderea sa, săptămâna aceasta a primit sprijin dintr-o direcție neașteptată. La un eveniment de promovare a capitalei, șeful influentei asociații a hotelierilor, Evgenios Vassilikos, a sugerat și el limitarea construirii de hoteluri, invocând exemplul Barcelonei, unde nu s-au mai emis licențe pentru hoteluri noi din 2017. „Nu trebuie să reinventăm roata”, a spus acesta, adăugând că sectorul turistic trebuie să decidă serios unde vrea să fie peste 10 sau 15 ani.

„Când tot centrul Atenei se transformă într-o zonă hotelieră, nu pot fi singurul care spune asta”, a declarat primarul. „Acum că președintele asociației hotelierilor s-a pronunțat, discuția a început oficial. Atena nu poate deveni [o altă] Barcelona”, a argumentat el.

Doukas a fost încurajat de omologul său de stânga din Barcelona, Jaume Collboni, care a anunțat recent interzicerea completă a închirierilor pe termen scurt din noiembrie 2028, când permisele pentru peste 10.000 de apartamente vor fi retrase pentru a face orașul mai locuibil. Atât Atena, cât și Barcelona se numără printre cele 15 orașe ai căror primari au aderat la un plan european de acțiune privind locuințele, cerând UE măsuri ferme pentru a aborda criza.

La fel ca Collboni, Doukas a descris accesul la locuințe accesibile – imposibil pentru mulți din cauza presiunii închirierilor pe termen scurt – drept cea mai mare problemă a municipalității.

„Am creat un birou pentru locuințe sociale pentru a identifica clădiri și apartamente pe care le putem renova cu fonduri UE”, a spus el. „Vrem să încurajăm cuplurile tinere să rămână în centru. În timp ce alte orașe merg spre beton și zgârie-nori, noi mergem într-o direcție complet diferită, care include și demolarea unor clădiri pentru a crea spații publice, parcuri și locuri de joacă. Atena este pentru oamenii ei. Nu este doar pentru cei care vor să o exploateze”, a subliniat edilul.