După ce și-au etalat bijuteriile pe două roți, care ascund sute de cai putere, motocicliștii au pornit în paradă prin oraș.

Cu motoarele turate și o vară la dispoziție pentru aventuri de-o viață, sute de motocicliști din nordul țării s-au unit într-o sărbătoare a spiritului liber. Mulți au demonstrat că pasiunea pentru motoare nu ține cont de gen, nici de vârstă. Și că poate fi moștenită. Mesajul comunității moto rămâne același: bucuria de a fi pe două roți trebuie să vină la pachet cu siguranța în trafic. Iar, datorită unui dispozitiv special, iubitorii de adrenalină au putut experimenta manevre periculoase, fără riscuri.

Bogdan Bolchiș - instructor conducere defensivă: „Am adus acest wheelie machine pentru ca motocicliștii să poată experimenta mersul într-o roată. Îi îndrumăm să facă asta aici, într-un mediu controlat, și nu în trafic, pe asfalt, unde pericolele sunt mult mai mari.”

Raul Silaghi - organizator: „Să aibă grijă, să nu tragă de accelerație mai mult decât consideră și simt ei. Atenție mare în curbe, că încă nu sunt drumurile pregătite, se va mai găsi mult nisip pe marginea drumului."

Polițiștii atrag atenția că și șoferii trebuie să dea dovadă de responsabilitate.

Ionel Filip - Biroul Rutier Baia Mare: „Nu știm când se deschide o portieră, nu știm când se face un viraj, când se pornește de pe loc și suntem expuși. Noi, fiind pe două roți, suntem mult mai expuși."

După marea adunare, cele 700 de motociclete au făcut paradă pe străzile orașului, ca un semnal pentru șoferii cu care se vor întâlni, vara aceasta, în trafic.