ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt în toată România, duminică. Rafalele vor atinge 90 km/oră. HARTĂ

ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt în toată România, duminică. Rafalele vor atinge 90 km/oră.

Meteorologii au emis avertizări cod galben şi portocaliu de vânt pentru toată ţara, valabile duminică, rafalele putând ajunge până la 90 de km/oră, iar la munte, la peste 1600 de metri, la 120 de km/oră.

Aura Trif

Pentru perioada 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de vânt pentru cea mai mare aprte a ţării.

”Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar după orele amiezii şi în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h”, precizează meteorologii.

O atenţionare cod portocaliu vizează intervalul 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00, în  judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, precum şi în zona joasă de relief a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea fiind prognozate intensificări temporare puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

În aceeaşi zi, în perioada, 18:00 – 20:00, se vor afla sub cord portocaliu de vânt puternic judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi.

Citește și
Vremea azi, 25 aprilie. Temperaturile cresc ușor, iar soarele domină aproape toată țara. Unde se vor înregistra 24 de grade

”În intervalul menţionat, local în judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h”, anunţă meteorologii.

Cod portocaliu de vânt va fi duminică, între 12.00 şi 21.00, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi Munţii Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m,unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h.

Vremea în București

Vremea va fi vântoasă din orele amiezii când vor fi viteze la rafală de 50...55 km/h. Cerul va fi mai mult senin, iar valorile diurne vor fi uşor mai mari decât cele normale datei. Noaptea, vântul va slăbi în intensitate urmând a sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 5...6 grade, uşor mai scăzută în zona preorăşenească.

În intervalul 26 aprilie, ora 09 - 26 aprilie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului. 

„Străzi Deschise” revine în București. Când devin pietonale Calea Victoriei și, în premieră, Strada Brezoianu

Sursa: News.ro

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Citește și...
Stiri externe
Imagini din satelit arată că Rusia a construit o bază pentru o nouă generație de drone cu propulsie jet

Rusia a extins lungimea rampelor de lansare la una dintre bazele sale de drone pentru a susține noile aeronave cu reacție pe care le folosește în atacurile asupra Ucrainei, arată imagini din satelit obținute de Business Insider.
Știri Actuale
Incident cu dronă a Rusiei. Procurorul general al României a dispus monitorizarea situaţiei din zona municipiului Galaţi

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a dispus, sâmbătă, monitorizarea situaţiei din zona municipiului Galaţi unde s-a prăbuşit o dronă rusească, şi a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri.
Stiri Diverse
Prințesa Kate, apariție elegantă la parada dedicată eroilor din Australia și Noua Zeelandă, organizată la Londra. FOTO

Prințesa de Wales a participat sâmbătă la parada anuală de ANZAC Day pentru a comemora militarii australieni și neozeelandezi.

Recomandări
Știri Actuale
LIVE TEXT: Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

În Galați, pentru prima dată de la începutul conflictului din țara vecină, fragmente dintr-o dronă militară au căzut într-o gospodărie din oraș, în noaptea de sâmbătă spre duminică. 

Stiri Economice
A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Carburanţii au ajuns la preţuri record după majorări succesive

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină.

Știri Actuale
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

Ministrul Apărării a anunțat că Armata analizează rearanjarea sistemelor de apărare ale României de la granița cu Ucraina, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Drona nu a putut fi doborâtă pentru că zbura la altitudine prea mică. 

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!

Sport

FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj