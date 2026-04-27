Maximele pornesc de la 11 grade în depresiuni și ajung pe la 19 grade în ținuturile sudice.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem cer mai mult senin și un vânt destul de insistent. Temperaturile pierd chiar și 10 grade față de ziua trecută, iar astăzi se opresc la 16 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei nu prea vedem norii, însă vântul agită atmosfera în unele zone, cu rafale de 45 de km/h. Se răcește simțitor, iar maximele nu mai trec de 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne curat toată ziua, însă vântul mai are unele intensificări și atinge viteze mai mari pe crestele Orientalilor. Ieri în Bacău au fost 24 de grade, dar astăzi se vor înregistra cel mult 14 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme bună, dar rece pentru acest moment al anului. Avem soare pe tot parcursul zilei, vânt domol și temperaturi de cel mult 16 grade în Maramureș, pe la Satu Mare.

În vestul țării domină atmosfera însorită și nu avem niciun alt fenomen care să ne strice ziua. Temperaturile mai scad puțin față de ieri, dar tot se ating 19 grade în Banat.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de brumă. Nu prea vedem norii, însă vântul are unele intensificări în zonele înalte de munte, pe unde vor fi rafale de 70 de km/h. La amiază vor fi în jur de 17 grade, pe la Alba Iulia.

În Oltenia cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Vântul nu pune probleme, dar se răcește foarte tare față de ieri, când s-au atins 27 de grade la Calafat. Astăzi maximele nu mai trec de 19 grade.

Cam la fel va fi și în sudul României: cer mai mult senin, un vânt domol și temperaturi în scădere față de ziua trecută. După prânz, pe-aici vor fi în jur de 18 grade.

Vremea în București

În București avem cer senin toată ziua, dar se răcește simțitor și vor fi cel mult 19 grade. Ieri au fost 27 de grade în Capitală. La noapte vor fi 7 grade în centrul orașului și 4 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei și nu mai vorbim deloc de precipitații. Vântul, însă, mai are unele intensificări în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și ale Carpaților Orientali, cu viteze de 60...70 de km/h. Temperaturile scad accentuat în masivele sudice.