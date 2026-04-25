Maximele pornesc de la 14 grade în Delta Dunării și ajung pe la 24 de grade în sudul Banatului.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită în cea mai mare parte a zilei. Vântul adie plăcut, iar după prânz temperaturile urcă până la 21 de grade.

O situație similară găsim și în Moldova sudică și în nordul Munteniei: soare, vreme bună și vânt domol. Ploile lipsesc din prognoză, iar la amiază termometrele vor indica în jur de 21 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei și doar în zona montană se adună câțiva nori de ploaie. Tot pe-acolo se pornește vântul, iar peste noapte, la altitudini mari, vor fi rafale de 90 de km/h. Se mai încălzește puțin.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș va domina atmosfera însorită, însă vântul se întețește în toată regiunea. Pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie, iar maximele, în creștere față de ziua trecută, ajung la 21 de grade.

Și în vestul țării se anunță o zi frumoasă. Norii apar sporadic, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și temperaturi ridicate. Pe-aici va fi cel mai cald din țară, iar în sudul Banatului se vor atinge în jur de 24 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de brumă. La amiază, însă, se face puțin mai cald decât vineri. Pe partea estică se adună câțiva nori de ploaie, iar vântul are intensificări în toată provincia, cu viteze de până la 45 de km/h.

În Oltenia găsim vreme bună. Soarele strălucește toată ziua, vântul adie plăcut, iar temperaturile se mențin la valori similare cu cele de vineri. După prânz, termometrele vor indica în jur de 21...22 de grade.

Cam la fel va fi și în sudul României. Norii apar sporadic și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Și pe-aici găsim maxime apropiate de normalul perioadei, iar la Ploiești și la Giurgiu se vor atinge 21 de grade.

În București avem încă o zi frumoasă și o amiază plăcută, cu soare și câțiva nori. Se simte puțin și vântul, iar temperatura urcă până la 22 de grade. La noapte se înseninează, iar spre dimineață minima ajunge la 10 grade.

La munte se mai încălzește puțin și găsim vreme bună în majoritatea masivelor. Doar în Carpații Orientali se mai adună norii și, trecător, e posibil să plouă slab. Vântul se întețește, iar în noaptea următoare, în zona înaltă a masivelor estice, vor fi rafale de 70...90 de km/h.