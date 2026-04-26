În nordul Carpaților Orientali, trecător, o să ningă sau o să cadă lapoviță. Maximele pornesc de la 11...12 grade în Moldova și ajung pe la 25...26 de grade în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când și vin câțiva stropi de ploaie. Vântul bate tare și atinge viteze mai mari în zona Bărăganului, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 25 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme schimbătoare, câteva ploi slabe și un vânt insistent, care poate atinge viteze de 90 de km/h. Și pe-aici se mai încălzește, iar după prânz vor fi în jur de 25 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vedem puțin soarele printre nori și o să picure trecător. La altitudini mari o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul prinde putere și atinge viteze mai mari în zona montană înaltă, pe unde vor fi rafale de 120 de km/h. Temperaturile scad simțitor, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig...

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme ceva mai bună, chiar dacă, pe crestele montane, s-ar putea să vină ceva precipitații slabe, sub toate formele. Vântul suflă cu putere și se mai răcește față de ziua trecută. La amiază nu vor fi mai mult de 17 grade.

În vestul țării se anunță o zi frumoasă. Se înseninează, însă vântul agită atmosfera cu viteze de până la 70 de km/h. Și pe-aici se face puțin mai răcoare decât sâmbătă, dar tot se ating 21 de grade.

În Transilvania avem încă o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de brumă. Apoi soarele încălzește atmosfera, însă vântul bate tare în toată provincia și ajunge la viteze de 120 de km/h în zonele montane înalte. La amiază termometrele vor indica...

În Oltenia cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Se face mai cald decât sâmbătă, iar temperaturile depășesc pragul unei zile de vară și ajung la 26 de grade. Vântul, însă, suflă cu putere în toată regiunea.

Cam la fel va fi și în sudul României: Cer mai mult senin și un vânt insistent pe tot parcursul zilei. Se face mai cald decât ar fi normal la această dată, iar maximele ajung la 26 de grade în Lunca Dunării.

În București continuă să se încălzească, iar după prânz se ating 25 de grade. Nu prea vedem norii, însă vântul prinde putere și ajunge la viteze de 55 de km/h. La noapte vântul mai pierde din intensitate și se face mai răcoare decât noaptea trecută: Minima ajunge la 6 grade.

La munte se răcește, iar vântul prinde putere în majoritatea masivelor. La altitudini mari, în Meridionali și în Orientali, de asemenea, în Munții Apuseni, se anunță rafale de 100...120 de km/h. În masivele estice se adună câțiva nori de ploaie, iar în masivele nordice, la altitudini mari, o să ningă sau o să cadă lapoviță.