"A fost aprobată o hotărâre privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studiu care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Mai precis, este vorba despre introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar şi care se va aplica din anul 2026-2027", a afirmat Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Aproape 200 de programe școlare noi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, a anunţat lansarea în consultare publică a unui nou set de 175 de programe şcolare pentru învăţământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară.

Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, noul set de programe completează programele şcolare aprobate anterior.

Cele 175 de programe şcolare propuse pentru consultare publică vizează discipline obligatorii, cu alocare orară în curriculumul de specialitate pentru învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul pedagogic, programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun şi/sau în curriculumul de specialitate, programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculumul de specialitate pentru filiera tehnologică, programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (tc) şi/sau curriculumul de specialitate - învăţământ în limba minorităţilor naţionale, programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun şi/sau curriculumul de specialitate - limbi moderne, programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculumul de specialitate (CS) - filiera teoretică şi filiera vocaţională, dar şi programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun şi/sau în curriculumul de specialitate.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, precizează că procesul de elaborare şi aprobare a programelor şcolare pentru învăţământul liceal continuă, urmând noi etape de consultare publică şi aprobare, în vederea completării integrale a curriculumului aferent noilor planuri-cadru pentru liceu, inclusiv pentru învăţământul liceal special.