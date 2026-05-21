Astfel, Curtea de Apel București a respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dispus rejudecarea dosarului și a menținut sentința definitivă a judecătorilor CAB din 2024, de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Condamnat în decembrie 2024 la 8 ani şi 8 luni închisoare (ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal - pedeapsă din alt dosar) pentru accidentul auto soldat cu moartea unui bărbat, Mario Iorgulescu a beneficiat de o scădere de 8 luni a pedepsei, după ce două judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti - Violeta Georgescu-Ashemimry şi Adina Radu - i-au admis lui Mario Iorgulescu o contestaţie în anulare şi au decis că, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptele s-au prescris.

Mario Iorgulescu se afla la volanul unui Aston Martin şi, la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra maşinii. În urma accidentului, celălalt şofer şi-a pierdut viaţa.

Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare

Deşi nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei iniţiale:

* în februarie 2023 - Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul Bucureşti la 15 ani şi 8 luni;

* în octombrie 2023 - Curtea de Apel Bucureşti îi scade pedeapsa la 13 ani şi 8 luni;

* în iunie 2024 - un complet de la Instanţa supremă, din care a făcut parte şi Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracţiunea care are limite de pedeapsă mai mici;

* în decembrie 2024 - la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani şi 8 luni;

* în iunie 2025 - CAB îi reduce pedeapsa la 8 ani închisoare, pe motiv că s-a prescris fapta privind consumul de droguri şi alcool la volan.

Cum s-a produs accidentul

Conform actelor de la dosar, citate de Agerpres, în seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtăşeşti, unde a consumat alcool.

La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărţise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos şi ţipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, el s-a urcat în maşina sa, un Aston Martin model DBS, şi a plecat spre Capitală.

A intrat în Bucureşti prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h şi 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecţia dintre şoseaua Chitilei şi strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu maşina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, şi internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistraţi în timpul urmăririi penale sau desfăşurării procesului în instanţă.