Un incident similar a avut loc în ziua de luni, însă atunci au funcţionat frânele.

Oficialii ISCIR verifică incidentul care a implicat un lift din Palatul CFR din Bucureşti.

„Din ce ştiu, liftul a căzut de la etajul 4 şi nu au funcţionat frânele de siguranţă, tamburii care trebuiau să se blocheze", a declarat, joi, reprezentantul ISCIR, Radu Raul Dorobanţu.

ISCIR confirmă că frânele au cedat

Acesta a explicat că s-a demarat o anchetă şi a anunţat că un incident similar a avut loc în cursul zilei de luni, când un lift a căzut în gol câteva etaje.

„Atunci au funcţionat frânele de siguranţă, s-au înfrânat şi liftul s-a oprit în siguranţă undeva, între parter şi mezanin, sau ceva de genul ăsta", a mai afirmat reprezentantul ISCIR.

Acesta a precizat că incidentul ar fi trebuit să fie anunţat.

„În mod sigur se vor lua măsuri. Să vă faceţi o idee, sunt peste 3.000 de lifturi în Bucureşti, iar noi suntem 20 (...) În momentul de faţă, colegii mei sunt acolo şi verifică, vor întocmi un proces verbal în care vor constata starea de fapt, vom dispune o expertiză, poate şi organele de anchetă vor dispune o expertiză judiciară, nu ştiu, rămâne de văzut, şi în funcţie de această expertiză se vor lua măsurile care se impun", a mai declarat oficialul ISCIR.

Acesta a explicat că vor fi verificate toate documentele şi dacă s-au respectat anumite reguli sau anumite prescripţii.

„Lifturile au mai multe sisteme de siguranţă şi faptul că există acel tambur în puţul liftului face ca aceste accidente să nu fie chiar atât de tragice, dar, într-adevăr, e o tragedie, s-au rănit nişte oameni, am înţeles că sunt la spital", a mai declarat reprezentantul ISCIR.

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol, joi, la Ministerul Transporturilor.

ISU Bucureşti-Ilfov a reuşit să scoată toate persoanele, acestea fiind evaluate medical. Cinci dintre ele au acuzat dureri. Poliţia a delimitat zona şi a început cercetarea la faţa locului.