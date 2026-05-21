Nereguli grave descoperite la cantina unei școli private din Ilfov. Elevii primeau alimente expirate. FOTO

Alimente expirate 6
Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au verificat blocul alimentar al British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov, şi au depistat nereguli grave, pentru care au aplicat amenzi în valoare de 27.000 de lei.

Mihaela Ivăncică

Preşedintele instituţiei anunţă că inspectorii au găsit produse expirate, inclusiv peşte cu termen de valabilitate depăşit de un an.

„Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au desfăşurat o acţiune de control oficial la blocul alimentar (cantina proprie) din cadrul unităţii private de învăţământ British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au constatat nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale severe şi măsuri complementare de suspendare a activităţii”, anunţă, joi, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Produse expirate şi peşte vechi de un an, găsite în cantina şcolii

Dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA, a declarat că „ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

Eurostat: România pierde populație în ritm alarmant și îmbătrânește mai rapid decât aproape toată Europa
În timpul activităţii de control, inspectorii ANSVSA au identificat 60 de kg de produse alimentare - carne, peşte, produse de panificaţie şi condimente - cu data durabilităţii minimale depăşită.

De asemenea, au mai găsit ingrediente lipsite de elemente de identificare, fără documente care să ateste provenienţa, alimente perisabile depozitate la temperaturi neconcordante cu indicaţiile producătorului, dar şi produse de patiserie şi cofetărie expuse spre comercializare fără a avea elemente de identificare.

Deficienţe grave de igienă şi suspendarea activităţii cantinei

În plus, s-au găsit deficienţe grave de igienă: spaţii de preparare şi ustensile neigienizate corespunzător, prezenţa urmelor de degradare şi a riscurilor de contaminare încrucişată.

A fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 27.000 de lei, conform HG nr. 984/2005, şi s-a dispus retragerea imediată din circuitul alimentar a tuturor produselor expirate şi neconforme.

În plus, s-a dispus:

  • sigilarea loturilor periculoase şi dirijarea lor obligatorie către o unitate de neutralizare autorizată (incinerare);
  • emiterea unei ordonanţe de suspendare temporară a activităţii cantinei şi a laboratorului de patiserie pentru o perioadă de 30 de zile.

„Totodată, pentru asigurarea unei protecţii extinse, ANSVSA va sesiza concomitent autorităţile de sănătate publică (DSP) în vederea efectuării verificărilor complementare care se impun”, a mai transmis instituţia.

Sursa: News.ro

Etichete: alimente expirate, ansvsa, scoala, ilfov,

Recomandările ANSVSA pentru cumpărăturile de Paște 2026. La ce trebuie să fim atenţi

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a oferit câteva recomandări cumpărătorilor pentru masa de Paște.
Cum protejăm corect animalele pe timp vreme extremă. Recomandările ANSVSA pentru proprietari și fermieri

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie de recomandări pentru protejarea animalelor în condiţii meteo severe, în contextul temperaturilor foarte scăzute, al vântului puternic şi al ninsorilor.

ANSVSA intensifică verificările la adăposturile de câini fără stăpân și cere sterilizare în masă la nivel național

ANSVSA va intensifica controalele la adăposturile publice și private pentru câinii fără stăpân și va colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program național de sterilizare în masă.

Reacții dure, după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești: ”Transmite un semnal” către SUA

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu liftul căzut în gol la Ministerul Transporturilor. „Nu au funcționat”

Frânele de siguranţă ale liftului implicat, joi, într-un incident la Palatul CFR din Bucureşti nu au funcţionat, iar ISCIR face o expertiză pentru a stabili de ce mecanismele nu s-au activat.

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

Mario Iorgulescu - fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu - a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare, joi, conform portalului instanțelor.

Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Mai 2026

Vorbeste lumea - 21 Mai 2026

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix - Trailer

Ediția 5 | Rolul hidratării corecte in sănătatea cardiovasculară

Agricultură fără rădăcini

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Gigi Becali, mesaj ferm după consultările cu Nicușor Dan. Despre cine susține că „nu lucrează pentru România” + Ce Guvern va susține

Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”