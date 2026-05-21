Nereguli grave descoperite la cantina unei școli private din Ilfov. Elevii primeau alimente expirate. FOTO

Preşedintele instituţiei anunţă că inspectorii au găsit produse expirate, inclusiv peşte cu termen de valabilitate depăşit de un an.

„Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au desfăşurat o acţiune de control oficial la blocul alimentar (cantina proprie) din cadrul unităţii private de învăţământ British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au constatat nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale severe şi măsuri complementare de suspendare a activităţii”, anunţă, joi, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Produse expirate şi peşte vechi de un an, găsite în cantina şcolii

Dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA, a declarat că „ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.