Nereguli grave descoperite la cantina unei școli private din Ilfov. Elevii primeau alimente expirate. FOTO

Preşedintele instituţiei anunţă că inspectorii au găsit produse expirate, inclusiv peşte cu termen de valabilitate depăşit de un an.
„Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au desfăşurat o acţiune de control oficial la blocul alimentar (cantina proprie) din cadrul unităţii private de învăţământ British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au constatat nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale severe şi măsuri complementare de suspendare a activităţii”, anunţă, joi, ANSVSA, într-un comunicat de presă.
Produse expirate şi peşte vechi de un an, găsite în cantina şcolii
Dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA, a declarat că „ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”.
„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.
În timpul activităţii de control, inspectorii ANSVSA au identificat 60 de kg de produse alimentare - carne, peşte, produse de panificaţie şi condimente - cu data durabilităţii minimale depăşită.
De asemenea, au mai găsit ingrediente lipsite de elemente de identificare, fără documente care să ateste provenienţa, alimente perisabile depozitate la temperaturi neconcordante cu indicaţiile producătorului, dar şi produse de patiserie şi cofetărie expuse spre comercializare fără a avea elemente de identificare.
Deficienţe grave de igienă şi suspendarea activităţii cantinei
În plus, s-au găsit deficienţe grave de igienă: spaţii de preparare şi ustensile neigienizate corespunzător, prezenţa urmelor de degradare şi a riscurilor de contaminare încrucişată.
A fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 27.000 de lei, conform HG nr. 984/2005, şi s-a dispus retragerea imediată din circuitul alimentar a tuturor produselor expirate şi neconforme.
În plus, s-a dispus:
- sigilarea loturilor periculoase şi dirijarea lor obligatorie către o unitate de neutralizare autorizată (incinerare);
- emiterea unei ordonanţe de suspendare temporară a activităţii cantinei şi a laboratorului de patiserie pentru o perioadă de 30 de zile.
„Totodată, pentru asigurarea unei protecţii extinse, ANSVSA va sesiza concomitent autorităţile de sănătate publică (DSP) în vederea efectuării verificărilor complementare care se impun”, a mai transmis instituţia.