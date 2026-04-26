Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în cursul zilei pe arii restrânse în estul şi sud-estul teritoriului, cu viteze la rafală de 40...45 km/h, dar şi pe crestele montane, în special cele ale Carpaţilor Orientali şi Meridionali, unde vor fi rafale de 60...70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 şi 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 şi 9 grade. Noaptea se va forma brumă local în nord şi în centru, dar pe suprafeţe restrânse şi în zonele depresionare şi subcarpatice din restul teritoriului.

Temperaturi în creștere marți, dar instabilitate locală

Marţi, valorile termice diurne vor fi în creştere faţă de ziua anterioară şi se vor apropia de normele perioadei în majoritatea regiunilor, exceptând nordul şi nord-estul teritoriului, unde se vor menţine sub mediile climatologice.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi seara în zonele montane şi submontane ale Carpaţilor Meridionali şi Orientali, unde izolat vor fi posibile averse slabe. Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat în jumătatea de sud a ţării şi pe areale restrânse va ploua slab, iar în zonele montane aferente la peste 2000 m vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona montană înaltă şi trecător în sud-estul ţării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade.

De miercuri, vremea se răcește din nou în toată țara

De miercuri, valorile de temperatură vor scădea în toată ţara, astfel încât se vor situa sub mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare în vest şi nord-vest şi va fi mai mult noros în rest. Va ploua în sudul şi estul ţării, local în centru şi cu totul izolat în rest. La munte, iar spre sfârşitul intervalului posibil şi în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, precum şi în nord-vest şi sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 18 grade, iar cele minime în general între 0 şi 9 grade.

Joi aduce frig, ploi și precipitații mixte la munte

Joi va continua să se răcească, cerul va avea înnorări şi local va ploua în centrul, sudul şi estul ţării şi cu totul izolat posibil şi în rest. La munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 6 grade.

Cum va fi vremea de 1 Mai

În minivacanţa de 1 mai, valorile termice se vor situa în general sub mediile multianuale. Temporar vor fi averse mai ales în regiunile extracarpatice, iar la munte vor fi precipitaţii mixte, precizează ANM.