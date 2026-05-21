Prințul de Wales, care este văzut frecvent în tribunele din Birmingham la meciurile echipei, a călătorit în Turcia pentru a-și susține favoriții în prima lor finală europeană după 44 de ani, potrivit Express.

William a părut tensionat pe parcursul partidei, în timp ce a urmărit meciul din tribunele stadionului Beșiktaș Park din Istanbul.

Înaintea finalei, moștenitorul tronului britanic a transmis un mesaj de încurajare echipei pe rețelele de socializare, scriind: „Hai, Villa! Mult succes în finala Europa League din această seară!”

Deși Prințul William este adesea însoțit la meciuri de fiul său cel mare, Prințul George, de această dată acesta nu l-a însoțit în Turcia.

Cel mai probabil, George a rămas acasă deoarece avea cursuri a doua zi și ar fi fost prea obosit după o întoarcere târzie din deplasare.

Este însă foarte probabil ca Prințul George să fi urmărit finala de acasă, alături de mama sa, Prințesa Catherine, și de frații săi, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Aston Villa a câștigat Europa League

Formaţia Aston Villa a câştigat Liga Europa, miercuri seară, la Istanbul, impunându-se cu un impresionant 3-0 în finala cu Freiburg. Pentru echipa engleză este un trofeu aşteptat de mulţi ani, primul după trei decenii, după ce în 1996 Aston Villa câştiga în plan intern Cupa Ligii Angliei.

Tehnicianul Unai Emery, deja deţinătorul recordului de trofee ca antrenor în Liga Europa, l-a obţinut pe al cincilea.