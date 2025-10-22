Vremea azi, 22 octombrie 2025. Temperaturile sunt în creștere în mare parte a țării

Miercuri, temperaturile continuă să crească în cea mai mare parte a țării. Maximele pleacă de la 15 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în sud și în sud-est.

Pe parcursul zilei se mai adună norii și, din când în când, o să plouă slab în Banat, Crișana și în Carpații Occidentali.

În Dobrogea și Bărăgan este un pic de ceață la începutul zilei. Apoi, se anunță soare, vreme bună și se mai încălzește puțin față de marți. Temperaturile urcă până la 22 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și se ating 20 de grade. Se mai adună norii pe parcursul zilei, însă nu sunt anunțate ploi, iar vântul ajunge la viteze de 45 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața este ceață în unele zone. Pe parcursul zilei se înnorează din când în când, dar e puțin probabil să plouă. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile cresc ușor. La amiază vor fi 16 grade la Suceava și Piatra Neamț și 19 grade la Vaslui.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem atmosferă schimbătoare, poate și câțiva stropi de ploaie, iar temperaturile cresc cu 3...4 grade față de marți.

Și în vestul României se mai adună norii, apar câteva ploi slabe, dar vedem trecător și soarele. În Banat, vântul ajunge la viteze de până la 45 km/h, iar temperaturile continuă să crească și se vor înregistra 21 de grade la Timișoara.

În Transilvania, dimineața este frig, mai ales în depresiuni, unde a apărut și un pic de ceață. Mai târziu, se mai adună norii, dar nu o să plouă iar temperaturile cresc în toată provincia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. Se încălzește și pe aici, iar la amiază vor fi cel mult 19 grade.

În schimb, în ținuturile sudice, se anunță soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor. Temperaturile cresc ușor și, după prânz, se vor înregistra 22 de grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București, avem încă o zi frumoasă, cu soare și vânt domol. Temperaturile mai cresc puțin și, după prânz, se vor înregistra în jur de 20 de grade.

Joi se mai încălzește puțin și, după prânz, se vor atinge 22 de grade. Dimineața mai sunt ceva înnorări sau ceață, dar mai târziu cerul se degajează și atmosfera va fi plăcută.

Vineri se înnorează și o să plouă din când în când. Amiaza ne aduce vreme caldă, maxima va ajunge la 21 de grade, iar vântul o să bată cu 40...50 km/h.

Sâmbătă temperatura aerului scade ușor, însă valorile vor depăși ușor normalul perioadei. După prânz, se vor înregistra în jur de 18 grade. Pe timpul zilei, se anunță soare și atmosferă plăcută, dar către seară se mai adună norii și s-ar putea să picure puțin. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 7 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele de munte. Atmosfera va fi schimbătoare, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali s-ar putea să plouă slab.

Joi avem vreme caldă pentru această perioadă. Pe timpul zilei, ploile apar doar izolat, însă seara o să plouă în majoritatea zonelor de munte. Se pot acumula cantități de apă de 10...20 l/mp. Vântul prinde putere, iar în noaptea următoare, la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...90 km/h.

Vineri se răcește simțitor, vântul crește în intensitate, iar pe creste vor fi rafale de peste 80...90 km/h. Predomină vremea închisă, o să plouă din când în când, iar pe seară și în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini mari, vor fi și ninsori sau lapoviță.

Sâmbătă vremea va fi rece, se mai adună norii, însă doar în masivele nordice apar precipitații slabe. Seara însă, o să plouă pe suprafețe extinse, iar la altitudini mari vor fi ninsori și lapoviță. Vântul crește în intensitate, iar în Carpații Orientali o să bată cu 70...75 km/h.

