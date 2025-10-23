Vremea azi, 23 octombrie 2025. Temperaturi blânde, cu ploi și răcire spre weekend

Joi continuă să se încălzească. O să avem vreme frumoasă în majoritatea zonelor și maxime de la 16 grade în depresiuni, până la 24...25 de grade în vestul și în sudul țării.

E posibil să picure în nord-vest, iar peste noapte ploile vor cuprinde jumătatea vestică a României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim ceață sau nebulozitate joasă la începutul zilei. Apoi se arată soarele și se face mai cald decât miercuri. Vântul devine ceva mai activ, iar temperaturile urcă până la 24, poate 25 de grade în zona Bărăganului.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață dimineața, chiar densă în unele zone, dar atmosfera devine plăcută mai târziu. Temperaturile mai câștigă 2...3 grade față de miercuri și o să avem vreme caldă pentru această perioadă. Vântul se întețește și în această regiune.

La fel o să fie și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina: ceață la începutul zilei, soare și un vânt mai insistent după prânz. Se mai încălzește un pic față de miercuri. Maximele ajung pe la 19 grade.

Vremea în Transilvania

Temperaturile continuă să crească și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vor fi în jur de 20...21 de grade. Se înnorează din când în când. Pot să apară câțiva stropi de ploaie, dar nu lipsesc perioadele cu soare. La noapte ploile se extind în această zonă.

Și în ținuturile vestice o să plouă după lăsarea nopții. Până atunci avem vreme frumoasă și temperaturi agreabile, mai ridicate decât ar fi normal. Se pot atinge chiar și 25 de grade. Vântul se intensifică pe parcursul zilei.

Vremea se mai încălzește și în Transilvania. Maximele urcă până la 21 de grade. Domină atmosfera însorită și doar în zonele montane e posibil să picure trecător, iar vântul prinde putere la altitudini mari. La noapte o să plouă în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim soare, vreme bună, dar și un pic de ceață dimineața pe la câmpie. Temperaturile, peste cele de miercuri, ajung la 21...22 de grade. După lăsarea nopții se adună norii și apar ceva ploi.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice și aduce maxime de 24, poate 25 de grade în Lunca Dunării. Sunt ceva înnorări în orele dimineții, dar vremea devine frumoasă mai târziu.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin. O să avem o amiază foarte plăcută, soare, vânt domol și o maximă de 23 de grade.

Vineri se schimbă vremea. Dimineața apar nori de joasă altitudine și condiții de ceață, iar mai târziu o să plouă și se intensifică vântul. Temperaturile scad față de joi, dar se mențin peste valorile normale și vor fi 20 de grade pe la amiază.

Sâmbătă revine vremea frumoasă și maxima ajunge pe la 18 grade, deși acum ar trebui să fie 15...16 grade. Noaptea se înnorează și e posibil să plouă.

Ziua de duminică aduce vreme mai caldă decât ar trebui, înnorări și ploi slabe în orele serii. Temperatura urcă până la 19 grade.

Vremea la munte

Astăzi se mai încălzește și în zonele montane. Ziua aduce atmosferă schimbătoare, înnorări și poate câțiva stropi de ploaie. Vremea se schimbă însă la noapte. Apar averse destul de serioase, în special în masivele vestice, iar vântul bate din ce în ce mai tare pe creste.

Vineri se răcește accentuat. Ploile vin pe zone vaste și pot aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat. Se intensifică și vântul, iar seara și noaptea, la altitudini mari, o să fie lapoviță și ninsoare.

Sâmbătă avem o zi rece, cu ploi slabe, trecătoare, dar și un pic de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte. Vântul continuă să bată destul de tare.

Duminică se mai încălzește puțin, dar se adună norii, iar în noaptea următoare apar alte precipitații în majoritatea masivelor.

