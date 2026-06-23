Maximele pleacă de la 24 de grade în nordul Moldovei și ajung la 33 de grade în estul Munteniei și în sudul Moldovei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem atmosferă însorită, vânt activ și o amiază caldă. În Bărăgan se ating 33 de grade și se resimte disconfortul termic. Pe seară se înnorează și poate că o să vină o aversă, două.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi frumoasă și caldă, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul nu pune probleme, maximele ajung tot la 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme frumoasă în prima parte a zilei. Apoi se înnorează și o să plouă zgomotos în unele zone, iar la munte se strâng cantități însemnate de apă. Temperaturile urcă până la 31, chiar 32 de grade pe la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită până după-amiază, când se adună norii și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice - mai ales în zonele montane. E posibil să cadă grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor. Maximele ajung la 32 de grade pe la Satu Mare.

În ținuturile vestice avem soare arzător în zonele de câmpie, pe unde se ating 32 de grade și crește disconfortul termic. În a doua parte a zilei, în sudul Banatului și la munte se înnorează și vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de fenomene meteo severe.

În Transilvania găsim tot vreme caldă, mai ales în vestul provinciei, pe unde vor fi în jur de 31 de grade. După orele prânzului, în zona montană se adună norii și vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor aduce peste 40 de litri de apă în intervale scurte de timp.

În Oltenia, temperaturile scad puțin, dar la Slatina tot se ating 30 de grade. Ziua începe cu soare, dar mai târziu crește instabilitatea și o să plouă torențial în unele zone. Vor fi și descărcări electrice, căderi de grindină și rafale puternice de vânt.

Și în ținuturile sudice o să vină câteva ploi zgomotoase, dar acestea apar pe suprafețe mai restrânse, în special la deal și la munte. În rest avem atmosferă însorită, iar în Lunca Dunării maximele ajung la 32 de grade.

Vremea în București

În București vremea se menține călduroasă: la amiază se ating 32 de grade, iar aerul devine greu de respirat. Spre seară se adună norii și cresc șansele de averse. Urmează o noapte tropicală, cu o minimă de 20 de grade.

Vremea la munte

La munte avem temperaturi ridicate și multă instabilitate. Norii se înmulțesc după orele prânzului, când vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de fenomene meteo severe. Cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Vremea pe litoral

Vreme caldă găsim și la malul mării, pe unde maximele ajung la 29 de grade. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, se simte puțin și vântul, iar apa mării are 19...20 de grade.