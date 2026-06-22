ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00.

Temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat, iar în mai multe regiuni sunt așteptate furtuni puternice, ploi torențiale și grindină. Potrivit meteorologilor, maximele vor varia între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în nord-vestul și sudul țării. Disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie din vest, nord-vest și sud. Pentru ziua de luni, 22 iunie, ANM a emis un Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil între orele 12:00 și 21:00. Sunt vizate Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 30-34 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Tot luni, între orele 12:00 și 21:00, intră în vigoare un al doilea Cod Galben, de instabilitate atmosferică accentuată. La munte, în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină cu diametrul de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp în intervale scurte de timp.

Meteorologii au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferică și pentru marți, 23 iunie, în intervalul 12:00-21:00. Avertizarea vizează zona montană, sudul Banatului, precum și vestul și nordul Olteniei. Fenomenele prognozate sunt similare: ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și rafale de vânt de până la 70 km/h. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în alte regiuni ale țării, chiar dacă acestea nu se află sub avertizare meteorologică.

Prognoza meteo pentru București: Temperaturi de peste 30 de grade și posibile furtuni spre mijlocul săptămânii Meteorologii anunță că municipiul București se va confrunta cu un episod de vreme călduroasă și disconfort termic ridicat în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00. Pe parcursul următoarelor zile, temperaturile vor depăși constant pragul de 30 de grade Celsius, iar spre finalul intervalului crește riscul apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică. Potrivit prognozei speciale emise pentru Capitală, până în dimineața zilei de 23 iunie vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 31-32 de grade și minime cuprinse între 17 și 19 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cu cantități reduse de apă. Marți, 23 iunie, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară vor apărea înnorări temporare, existând probabilitatea producerii unor averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge din nou la 31-32 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 18 și 20 de grade. Miercuri, 24 iunie, căldura va persista în Capitală, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort. În a doua parte a zilei, gradul de instabilitate atmosferică va crește semnificativ. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici dimensiuni, existând posibilitatea apariției unor bucăți de grindină de dimensiuni medii. Cantitățile de apă estimate pentru după-amiaza zilei de miercuri vor fi de 5-10 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări temporare cu rafale de 40-45 km/h și, local, vijelii.

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