Primul val de caniculă care lovește România în acest an. Jumătate de țară va fi sub Cod galben. HARTĂ

Vremea
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Caldura 3
Inquam Photos / Octav Ganea

România intră, începând cu 19 iunie la ora 10:00, într-un episod de vreme tot mai caldă, care se va intensifica treptat până la începutul săptămânii viitoare, 22 iunie ora 21:00.

autor
Sabrina Saghin

Valul de căldură va afecta cea mai mare parte a țării, cu accent pe vest și sud-vest, unde sunt așteptate local episoade de caniculă și disconfort termic accentuat.

Încă de la finalul săptămânii, temperaturile vor urca semnificativ, pornind de la valori maxime de aproximativ 24–25 de grade pe litoral și până la 32 de grade în regiunile vestice și sud-vestice.

De la o zi la alta, aerul va deveni tot mai fierbinte, iar duminică și luni sunt prognozate maxime ce pot ajunge frecvent la 34–36 de grade Celsius, în special în zonele de câmpie din vestul țării.

Meteorologii au emis și un Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, valabile în mai multe regiuni.

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Sâmbătă, 20 iunie, valul de căldură va cuprinde Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei, unde temperaturile vor urca la 30–34 de grade. În Câmpia de Vest, disconfortul termic va fi resimțit mai puternic, iar indicele temperatură-umezeală ar putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Situația se va accentua duminică, 21 iunie, când aria temperaturilor ridicate se va extinde din nou în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor ajunge atunci la 31–36 de grade, iar local va fi caniculă, cu un disconfort termic accentuat, mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic.

Cum va fi vremea în C﻿apitală

Și Capitala va resimți această încălzire progresivă. În București, vremea va fi la început plăcută și caldă, însă ulterior va deveni tot mai sufocantă. Temperaturile maxime vor crește de la 28–30 de grade la începutul intervalului, până la 31–33 de grade spre final, în timp ce nopțile vor rămâne relativ blânde, cu minime între 14 și 19 grade. Deși sunt posibile înnorări temporare și izolat averse slabe, acestea vor fi de scurtă durată și nu vor aduce o răcire semnificativă a vremii.

Pe tot parcursul intervalului, cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În ansamblu, meteorologii atrag atenția că România traversează un episod de încălzire accentuată, cu disconfort termic în creștere și condiții de caniculă locală, în special în vestul și sud-vestul țării.

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Sursa: ANM

Etichete: caldura, canicula, temperaturi record,

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