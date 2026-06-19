Primul val de caniculă care lovește România în acest an. Jumătate de țară va fi sub Cod galben. HARTĂ

Valul de căldură va afecta cea mai mare parte a țării, cu accent pe vest și sud-vest, unde sunt așteptate local episoade de caniculă și disconfort termic accentuat.

Încă de la finalul săptămânii, temperaturile vor urca semnificativ, pornind de la valori maxime de aproximativ 24–25 de grade pe litoral și până la 32 de grade în regiunile vestice și sud-vestice.

De la o zi la alta, aerul va deveni tot mai fierbinte, iar duminică și luni sunt prognozate maxime ce pot ajunge frecvent la 34–36 de grade Celsius, în special în zonele de câmpie din vestul țării.

Meteorologii au emis și un Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, valabile în mai multe regiuni.

Sâmbătă, 20 iunie, valul de căldură va cuprinde Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei, unde temperaturile vor urca la 30–34 de grade. În Câmpia de Vest, disconfortul termic va fi resimțit mai puternic, iar indicele temperatură-umezeală ar putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități.