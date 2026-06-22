Temperaturile scad ușor, dar vremea rămâne călduroasă. Se vor atinge 34 de grade în Maramureș şi 25 de grade pe litoral.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici continuă vremea frumoasă. Se mai încălzește puțin și temperaturile urcă până la 32 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și se ating 33 de grade. Doar pe la munte vin câteva averse, dar în rest avem atmosferă însorită fară ploi.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță perioade cu soare, dar și înnorări și averse zgomotoase în a doua parte a zilei. Temperaturile mai cresc puţin și vor ajunge la 31 de grade la Iași și Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile rămân ridicate pentru această dată și disconfortul termic va fi accentuat. Maximele ajung la 33...34 de grade. În prima parte a zilei, se anunță vreme bună, dar, mai târziu, se înnorează și o să plouă, mai ales în Transilvania.

În ținuturile vestice, se răcorește ușor și la amiază vor fi cel mult 31 de grade la Oradea. Instabilitatea crește spre seară. Vin ploi zdravene, cu tunete și fulgere. S-ar putea să cadă grindină, iar în Banat se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.

În Transilvania, ploile apar în mai multe reprize și vin cu tunete, fulgere și vânt intens. Nu lipsesc perioadele cu soare şi după prânz se ating 31 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia, în prima parte a zilei, se anunță vreme bună, dar, mai târziu, vor fi averse consistente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile ajung la Slatina la 32 de grade şi disnconfortul termic va fi ridicat

În ținuturile sudice, norii se adună treptat în jumătatea de vest a Munteniei. O să plouă, vor fi și fenomene electrice, dar în rest se anunță soare și vreme bună. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, rămânem cu vremea călduroasă, se mai adună norii în a doua parte a zilei, dar NU sunt anunțate ploi. La amiază se ating 32 de grade și stresul termic va fi ridicat. Urmează o noapte caldă, cu 19 grade spre dimineață.

Vremea la Munte

La munte, o să plouă spre seară în Carpații Occidentali și Meridionali. În intervale scurte de timp se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat și o să cadă grindină.

Vremea la Mare

La mare, predomină vremea frumoasă. În staţiuni se ating 27...28 de grade. Apa mării rămâne rece și va avea în jur de 18 grade.