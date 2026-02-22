Vor fi 0 grade în Bărăgan și în jur de 9…10 grade în Crișana, în Banat și în Oltenia. Peste noapte se înnorează și vin alte precipitații – destul de abundente.

În Dobrogea și Bărăgan, în primele ore o să mai ningă slab, pe suprafețe restrânse. Mai târziu, norii se mai risipesc, iar vântul mai are unele intensificări în zona Dobrogei. Se mai încălzește față de ieri, însă temperaturile rămân la valori sub normalul perioadei.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme schimbătoare, cu înnorări, scurte momente însorite și câteva ninsori slabe, mai ales în zona montană. Maximele cresc și pe-aici și ajung la 4 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vedem puțin soarele printre nori. Vântul nu pune probleme și se face puțin mai cald decât sâmbătă: la Piatra-Neamț se ating 5 grade. Peste noapte se înnorează și o să plouă sau o să cadă lapoviță.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș soarele se arată trecător pe parcursul zilei. Temperaturile cresc și pe-aici și vor fi în jur de 8 grade la orele amiezii. La noapte cerul se umple de nori și apar precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță.

Norii se înmulțesc și în ținuturile vestice, iar după lăsarea nopții o să plouă și în această zonă. Până atunci avem scurte perioade însorite, un vânt domol și temperaturi de până la 9 grade după prânz.

În Transilvania cerul rămâne acoperit, dar se mai încălzește puțin. La noapte precipitațiile ajung și în această regiune: în zonele joase o să plouă sau o să cadă lapoviță, iar la munte vor predomina ninsorile. Izolat, e posibil să se formeze polei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Vântul adie plăcut, iar în unele zone se face mai cald decât ar trebui.

În sudul țării găsim tot atmosferă însorită. Se face mai cald decât ieri, iar în zonele deluroase se ating 6 grade. În Lunca Dunării, însă, maximele rămân la valori modeste și nu trec de 1 grad.

Vremea în București

În București, astăzi norii se risipesc, iese soarele, iar temperatura crește și ajunge la 3 grade cu plus – dar și aceasta este o valoare sub normalul perioadei.

Ziua de luni începe cu ceață. Apoi cerul rămâne acoperit și e posibil să picure trecător. Vântul va fi activ, iar la amiază se ating 4 grade.

Marți se face mai cald, iar maxima atinge 7 grade. Avem vreme schimbătoare, cu scurte momente însorite și, poate, câțiva stropi de ploaie.

Ziua de miercuri ne aduce atmosferă însorită și condiții reduse de ploaie. La amiază temperatura urcă din nou până la 7 grade – o valoare potrivită pentru această perioadă.

Vremea la munte

La munte găsim vreme mai bună. Doar în Carpații de Curbură mai vin câțiva fulgi de zăpadă, la începutul zilei. În rest vedem și soarele printre nori, iar temperaturile din stațiuni încep să crească. Vântul rămâne insistent la altitudini mari.

Luni se mai încălzește puțin, dar se înnorează peste tot și apar precipitații: ploi și lapoviță în zonele joase și ninsoare la altitudini mari. Vântul continuă să agite atmosfera pe creste, cu viteze de 70 km/h.

Marți cerul rămâne acoperit. Vin alte precipitații – sub toate formele – iar vântul mai are unele porniri în zonele înalte.

Înnorările persistă și miercuri, iar la apropierea serii și în noaptea următoare o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul are intensificări la altitudini mari.