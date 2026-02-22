Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care a publicat un bilanț al intervențiilor din cursul zilei de sâmbătă, intervenții au avut loc în localități din județele Argeș, Bistrița Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova și Teleorman și în municipiul București, unde s-a acționat pentru evacuarea apei dintr-un beci, îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 13 imobile, precum și pentru degajarea a 96 copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 21 autovehicule.

Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 208 autovehicule cu 588 de pasageri care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale.

Din punct de vedere al căilor de comunicații, situația pe parcursul zilei s-a prezentat astfel:

a) rutier: - circulația a fost oprită pe 16 tronsoane din 11 drumuri naționale, în 6 județe (BR, BZ, CL, IF, IL și PH) și pe 31 tronsoane din 26 drumuri județene în 8 județe (BR, BZ, CL, GR, IF, IL, PH și TR), a fost restricționată pe 5 tronsoane din 4 drumuri naționale din 4 județe (BR, BZ, IL și PH) pentru autovehiculele cu masa maximă tehnică admisibilă>3,5 tone și pe 7 tronsoane din 5 drumuri naționale din 3 județe (CL, CT și TL) pentru autovehiculele cu masa maximă tehnică admisibilă >7,5 tone.

b) aerian: - 3 curse au fost afectate (întârziate), în data de 20.02.2026, pe Aeroportul Internațional 'Henri Coandă' București fiind afectați 163 călători.- 1 pistă a fost închisă, pe data de 21.02.2026, în intervalul orar 07:10 - 16:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (gheață, polei) pe Aeroportul Internațional 'Mihail Kogălniceanu' Constanța.

c) naval: - județul Constanța - manevrele au fost suspendate în toate porturile;- județul Tulcea - manevre suspendate în Bara Sulina.

d) feroviar: se circulă în condiții de iarnă.e) tranzitul frontierei: - au fost semnalate valori crescute în PTF Galați/GL și PTF Isaccea/TL unde timpii de așteptare au fost variabili, pe sensul de ieșire din țară.- se circulă în condiții de iarnă.

Conform aceleiași surse, din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, în intervalul de referință s-au înregistrat avarii în 27 localități din 6 județe (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Teleorman și Tulcea), însumând un număr de aproximativ 5.740 consumatori finali afectați.

'Efecte semnificative au fost înregistrate astfel: pe timpul asigurării misiunilor specifice, la nivelul a 4 județe (BR, BZ, CL și GR), au întâmpinat probleme punctuale în deplasare 7 ambulanțe (4 în BZ, 1 BR, 1 CL și 1 GR) acestea au fost sprijinite de echipaje de pompieri/Secția de Drumuri Naționale pentru deblocare, fără a fi înregistrate probleme semnificative.

În județul Călărași, pe DJ 303, între localitățile Sărulești și Săndulița, o ambulanță SAJ CL nu a mai putut înainta din cauza carosabilului înzăpezit pentru preluarea de la domiciliu a doi minori care prezentau stări febrile. În sprijinul echipajului SAJ a intervenit un UTV șenilat din cadrul ISU CL pentru preluarea minorilor. Minorii au fost asistați medical la domiciliu, dar aparținătorii au refuzat transportului la spital', precizează reprezentanții IGSU.