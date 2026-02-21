Pe alocuri rafalele ajung și 40 de km/h. S-a făcut și destul de frig, Temperatura resimțită este de - 6 grade, chiar dacă termometrul arată -2.

La noapte sunt așteptate în continuare ninsori și vânt puternic. Însă începând cu miezul nopții vor mai scădea din intensitate. Codul galben expiră duminică dimineață la ora 10.00.

Încă de vineri seară, ploaia înghețată s-a transformat în ninsoare viscolită. Vântul a șuierat toată noaptea în geam, iar în unele zone a rupt crengi sau chiar copaci.

La primele ore ale dimineții, în Capitală s-a circulat cu dificultate deși, potrivit primăriei, aproape 400 de utilaje au fost scoase pe șosele și mii de angajați au fost mobilizați. Vizibilitatea redusă sub 100 de metri i-a făcut mai atenți pe șoferii care au avut treabă prin oraș.

Șofer: „Am alunecat mai devreme 10 m, cred că nu au dat cu antiderapant suficient, se circulă prost”.

Șofer: „Pe străzile secundare nu s-a intrat doar pe principale. Dacă au dat cu lama la o oră două, până ajunge înapoi utilajul cu lama, se depune înapoi.”

Pe unele artere din Capitală, autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele au avut întârzieri.

Corespondent PRO TV: „Aerul este tăios și asta pentru că vântul care suflă cu putere din toate direcțiile amplifică senzația de frig. Pe alocuri, rafalele ating viteze de până la 55 de kilometri pe oră.”

La prânz stratul nou de zăpadă atingea 15 cm. Acolo unde cea de zilele trecute nu s-a topit, pietonii au înaintat cu greu.

Pieton: „Să nu fii pieton în ziua de azi. Am 75 de ani și îți dai seama că trebuie să merg atent pe jos că zboară picioarele pe poleiul ăsta de nu te vezi”.

Pieton: „Am căzut și am și un genunchi care nu prea merge cum trebuie. Nu pot merge nici cu căruciorul”.

Autoritățile rămân în alertă și în această noapte.

Ștefan Eduard, ISU B-IF: „Cetățenii să manifeste în continuare prudență și să se informeze în prealabil de condițiile de drum, înainte de a părăsi locuința.”

Vlad Rada - meteorolog ANM: „Stratul de zăpadă până la ora 22 sau 23 să fie undeva la 30-35 cm. dar această dimensiune va fi variabilă în funcție de în funcție de viscolul și de viteza vântului, se vor forma troiene pe alocuri și distribuția lui nu va fi omogenă. Începând cu ziua de luni, 23, o simțim și o încălzire a vremii. Putem vorbi aici de temperaturi ce vor atinge în dealurile de vest 12-14 grade”.

Vremea bună însă nu va dura foarte mult, potrivit meteorologilor: frigul și ninsoarea ar putea reveni la sfârșitul săptămânii viitoare.