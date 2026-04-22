Cod galben și portocaliu de vânt puternic în țară. Rafalele vor ajunge până la 130 km/h. Cum va fi vremea în Capitală

Două avertizări de vreme severă sunt în vigoare în România în zilele de 22 și 23 aprilie. Vor fi temperaturi scăzute și la munte va ninge, a transmis ANM.

Miercuri, 22 aprilie, la munte și trecător în estul și sudul Transilvaniei sunt așteptate precipitații mixte. La altitudini de peste 1.400 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge, depunându-se un strat nou de zăpadă de aproximativ 5 cm.

Vremea va fi rece pentru această perioadă, iar pe timpul nopții este posibil să apară brumă, mai ales în zonele intracarpatice și în regiunile deluroase.

Cod galben de vânt

Joi, 23 aprilie, vântul va sufla cu intensificări în toate regiunile, atingând viteze de 40–50 km/h, iar la munte și în nord, est și centru rafalele vor depăși local 55–60 km/h.

Între orele 09:00 și 22:00, în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Cod portocaliu în mai multe județe și la munte

Între orele 12:00 și 20:00, județele Botoșani, Iași și zona joasă a județului Suceava vor fi afectate de vânt puternic, cu rafale de 70–90 km/h.

În același timp, în Carpații Meridionali, de Curbură și Munții Apuseni, la altitudini de peste 1.600 m, vântul va atinge intensificări severe, cu rafale de 90–130 km/h.

Meteorologii avertizează că vremea rămâne instabilă și recomandă prudență în deplasări, mai ales în zonele montane și în regiunile aflate sub avertizare.

Vremea în București

Intervalul 22.04.2026 Ora 10:00 - 23.04.2026 Ora 09:00

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...15 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

Intervalul 23.04.2026 Ora 09:00 - 24.04.2026 Ora 10:00

Vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de 45...50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 4...7 grade.

