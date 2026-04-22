Cod galben și portocaliu de vânt puternic în țară. Rafalele vor ajunge până la 130 km/h. Cum va fi vremea în Capitală

Miercuri, 22 aprilie, la munte și trecător în estul și sudul Transilvaniei sunt așteptate precipitații mixte. La altitudini de peste 1.400 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge, depunându-se un strat nou de zăpadă de aproximativ 5 cm.

Vremea va fi rece pentru această perioadă, iar pe timpul nopții este posibil să apară brumă, mai ales în zonele intracarpatice și în regiunile deluroase.

Cod galben de vânt

Joi, 23 aprilie, vântul va sufla cu intensificări în toate regiunile, atingând viteze de 40–50 km/h, iar la munte și în nord, est și centru rafalele vor depăși local 55–60 km/h.

Între orele 09:00 și 22:00, în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.