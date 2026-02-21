În Gara de Nord din Capitală, trenurile au întârzieri mari. Panourile de plecări și sosiri afișează, de azi-dimineață, decalaje de sute de minute.

Corespondent PRO TV: „În continuare sunt întârzieri atât la sosiri, cât și la plecări. Călătorii spun că nu mai sunt surprinși de această situație, însă frustrările rămân, având în vedere că unii dintre ei au pierdut legăturile spre alte trenuri, de exemplu. În plus, pe parcursul zilei au fost și curse anulate. Aici, în sudul țării, în special unde și vremea a fost mai rea, vorbim despre trenuri care urmau să vină sau să plece spre Ialomița, Urziceni sau Constanța, de pildă. În continuare sunt întârzieri de mai bine de o oră și jumătate la trenul care urmează să ajungă în Capitală din Galați. După cum văd de altfel, neplăcerile vor continua, având în vedere că avertizările meteorologilor de vreme rea rămân în vigoare și în următoarele ore. Așadar, reprezentanții CFR Călători le recomandă celor care au de plecat la drum să își aloce un timp mai îndelungat pentru deplasare, să fie atenți la informațiile din gări, dar și de pe site-ul companiei, având în vedere că situația se poate schimba rapid, așa cum s-a întâmplat de altfel”.

În boxele din Gara de Nord au răsunat toată ziua mesaje care anunțau întârzieri și scuze. Pe un viscol aprig, trenurile au ajuns cu greu la destinație.

Pasageri: „Noi venim de la Craiova, am plecat de la 5 jumătate”.

Reporter: Ați avut întârziere.

Pasageri: „Da, foarte mare. Și ne pare rău că pierdem legăturile. Constanța, merg la copii. Plătim niște bani și nu avem confortul dorit. Întârzierile își spun cuvântul”.

O garnitură care a plecat de la Craiova, de pildă, a ajuns în București cu o întârziere de trei ore și 10 minute.

Au fost întârzieri de zeci de minute și la trenuri care veneau dinspre Constanța, Giurgiu și Târgu-Jiu, dar și la garnituri care aveau punctul de plecare chiar din capitală.

Pasageri: „L-am întrebat pe șeful de tren de ce a avut întârziere 100 de minute și mi-au spus că nu au avut locomotivă. Deci cei de la informații ne-au mințit pe față”.

Corespondent PRO TV: „Potrivit reprezentanților CFR întârzirile sunt cauzate de depunerile mari de zăpadă de pe liniile de cale ferată. În unele zone stratul ajunge și la zeci de centimetri. Dar și de condițiile reduse de vizibilitate de pe anumite tronsoane. Totuși, dincolo de vreme, multe dintre garnituri sunt vechi și abia fac față condițiilor mai grele”.

Pe peroane, vântul puternic împrăștia zăpada în toate direcțiile, așa că oamenii s-au retras în interiorul gării, unde au așteptat înghesuiți informații despre trenurile pentru care aveau bilete. Unii au fost la un pas să piardă trenul, deja întârziat.

Vremea rea a dat peste cap și traficul aerian. Din cauza ninsorii viscolite, cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră, pe Aeroportul Henri Coandă vizibilitatea a fost redusă și avioanele s-au pus în mișcare greoi, după ce au stat la rând la degivrare - îndepărtarea gheții de pe avion.

Corespondent PRO TV: „Toate decolările de pe parcursul dimineții au avut întârziere, în medie de o oră. Dar unele curse au plecat și cu 2-3 ceasuri mai târziu decât era programat. Cea mai lungă așteptare au avut-o pasagerii de pe zborul spre Belgrad, care au decolat după 3 ore și un sfert”.

Ca să curețe zăpada, angajații celor două aeroporturi ale Capitalei au lucrat suplimentar.

Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt Compania Aeroporturi București: „S-au dublat turele, au venit toți oamenii disponibili la serviciu. Toate cele 58 de utilaje au acționat pe parcursul nopții”.

Speriați de vreme, oamenii s-au străduit să ajungă mai devreme la terminalul de plecări.

Femeie: „Am venit din Constanța și s-a circulat groaznic pe autostradă și ne-a fost frică, am plecat mai dimineață”.

Întârzierile dimineții au dus la amânări în cascadă pe tot parcursul zilei, iar un zbor spre Timișoara a fost anulat.