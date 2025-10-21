Vremea azi, 21 octombrie. Temperaturile maxime ajung și la 20 de grade. Zonele unde va mai ploua

Marți este încă o dimineață rece în majoritatea regiunilor, dar vremea se încălzește peste zi. Vor fi 11...12 grade în Bucovina și 20 de grade în Bărăgan.

Pe partea vestică vor fi ceva înnorări și o să picure trecător, iar vântul se întețește în Banat, în Moldova și în zona înaltă de munte.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem atmosferă însorită toată ziua, câțiva nori inofensivi și un vânt liniștit. Temperaturile mai cresc față de ziua trecută și ajung la 20 de grade la Slobozia.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă vântul va fi cam insistent în unele zone. Se face puțin mai cald decât luni și maximele ajung la 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață rece. Peste zi se mai încălzește puțin, însă temperaturile rămân la valori scăzute și pentru data din calendar - cel mult 15 grade, la Vaslui. Norii apar sporadic, iar vântul are unele intensificări.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș apar ceva înnorări - mai ales în zona Maramureșului, pe unde o să picure trecător. În rest domină atmosfera însorită, iar maximele, în creștere față de ieri, ajung la 16 grade.

Norii se înmulțesc și în ținuturile vestice. Vin și câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse, iar vântul bate tare în zona Banatului, cu viteze de 50...60 de km/h. După prânz maximele ajung la 17 grade - valori apropiate de normalul perioadei.

În Transilvania este foarte frig la începutul zilei, mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață. După ce iese soarele temperaturile câștigă vreo 2...3 grade față de ziua trecută. Astăzi vor fi în jur de 15 grade. Vântul are unele porniri în zona montană.

În Oltenia urmează o încă zi frumoasă. Norii apar destul de rar, vântul abia se simte și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Maximele se mențin la valori similare cu cele de luni și vor fi în jur de 16 grade.

În ținuturile sudice domină atmosfera însorită. Vântul adie plăcut și se face puțin mai cald decât luni. În Lunca Dunării temperaturile urcă până la 19 grade.

Vremea în București

În București, marți avem o dimineață rece, dar vremea se încălzește peste zi. Amiaza ne-aduce soare, atmosfera plăcută și o maximă de 18 grade. La noapte se lasă ceața. O să fie mai bine decât noaptea trecută, iar minima atinge 6 grade.

Vremea la munte

Și la munte se face mai cald. În Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor se înnorează din când în când și e posibil să picure trecător. În rest găsim vreme frumoasă și un vânt mai intens la altitudini mari. În vestul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 60 Km/h.

