Vremea de azi, 24 decembrie. Ninsori în mai multe regiuni de Ajunul Crăciunului. Maxime, de la -2 grade

24-12-2025 | 08:13
Ninsoare
Miercuri avem înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Va continua să ningă în Moldova și la munte, iar în restul țării o să plouă.

Către seară și la noapte, în Muntenia, Oltenia și local în Transilvania și Dobrogea, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare.

Vântul o să bată cu 45...55 km/h și va viscoli ninsoarea în regiunile sud-vestice, sudice și pe suprafețe mai restrânse în nord-vest și centru. Maximele pleacă de la minus 2 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 9...10 grade pe litoral.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan vremea rămâne închisă; o să plouă, dar la noapte apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile mai cresc puțin față de ieri și vor ajunge la 10 grade pe litoral.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim mulți nori și precipitații sub formă de ploaie, dar și lapoviță și ninsoare. Izolat vor fi condiții de polei, iar temperaturile, mai scăzute decât ieri, se opresc la 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina predomină ninsorile. Se depune strat de zăpadă și se răcește ușor. La amiază vor fi temperaturi cuprinse între minus 1 grad la Suceava și 2 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori, însă precipitațiile pot să apară doar izolat. Vantul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar la amiaza vor fi cel mult 7 grade la Satu Mare si Baia Mare.

În ținuturile vestice vorbim despre ploi în regiunile mai joase și ninsori în zonele de munte. Vantul ajunge la viteze de pana la 70 km/h in sudul Banatului, iar temperaturile se opresc la 7 grade la Oradea.

În Transilvania, acum dimineața, este ceață densă în unele zone. Mai târziu, atmosfera rămâne închisă; o să plouă, dar vin și ceva ninsori pe la munte. Se încălzește față de ieri si la amiază vor fi 6 grade la Târgu Mureș.

În sud-vestul țării găsim vreme neplăcută, mulți nori și ploi consistente. Vântul agită atmosfera, iar către seară și la noapte ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, vor ajunge până la 4 grade.

Și în ținuturile sudice se anunță o zi închisă, ploi în multe zone, dar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales după lăsarea nopții. Temperaturile cresc ușor. La amiază vor fi 7 grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București, pe parcursul zilei o să plouă, dar spre seară ploile se transformă în lapoviță și ninsoare și vor fi condiții de polei. După prânz se ating 4 grade, iar vântul va ajunge la viteze de 50...60 km/h și va spori senzația de frig. La noapte predomină ninsorile, iar minima coboară la minus 1 grad.

La munte urmează o zi cu vreme închisă și precipitații. Vor fi mai ales ninsori și se va depune strat consistent de zăpadă, mai ales în Carpații Meridionali. Vântul o să bată cu 45...55 km/h și va fi viscol.

precipitatii, frig, zapada, ajunul Craciunului

