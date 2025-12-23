Cum va fi vremea de Crăciun 2025 în București. Ce spun meteorologii despre un „Crăciun alb” în Capitală

Crăciunul de anul vine cu ninsori și vreme de iarnă în București, după mulți ani în care în Capitală nu a mai fost zăpadă în aceste zile.

Conform datelor prezentate de ANM, Crăciunul 2025 va fi caracterizat în București de prezența unui strat consistent de zăpadă și de temperaturi negative, îndeplinind criteriile pentru un "Crăciun alb" din punct de vedere meteorologic.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru intervalul 23-26 decembrie 2025, care indică precipitații mixte, ninsori și temperaturi sub punctul de îngheț în București. Conform datelor meteorologice, Capitala va înregistra un strat de zăpadă cuprins între 5 și 8 centimetri în ziua de Crăciun.

Evoluția vremii în perioada 23-24 decembrie 2025

În ziua de 23 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, vremea va fi închisă, cu temperaturi ușor mai mari decât media multianuală pentru această perioadă. Temperatura maximă va atinge aproximativ 5 grade Celsius, iar minima va oscila între 1 și 3 grade. Pe parcursul zilei sunt prognozate episoade de burniță, iar noaptea se vor înregistra ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a nopții, când rafalele pot ajunge la 30 km/h.

Marți, 24 decembrie, temperatura maximă va scădea la aproximativ 3 grade Celsius, iar minima va coborî sub punctul de îngheț, situându-se între -2 și -1 grad. Precipitațiile vor debuta sub formă de ploaie în timpul zilei, transformându-se treptat spre seară în lapoviță și ninsoare. Pe timpul nopții sunt estimate ninsori cu acumulări de 3-6 centimetri de zăpadă.

Vântul va prezenta intensificări notabile, cu rafale de 50-60 km/h, determinând condiții de viscol temporar în timpul nopții. Meteorologii semnalează, de asemenea, condiții de formare a poleiului.

Cum va fi vremea în ziua de Crăciun, 25 decembrie 2025

Ziua de 25 decembrie va aduce o răcire semnificativă, cu temperaturi mult sub valorile normale pentru această dată din calendar. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade Celsius, iar minima va atinge valori cuprinse între -7 și -5 grade.

În primele ore ale zilei vor continua ninsorile slabe, cu acumulări suplimentare de 1-2 centimetri. Stratul total de zăpadă estimat va fi cuprins între 5 și 8 centimetri. Cerul va rămâne noros pe parcursul zilei.

Vântul va prezenta intensificări în prima parte a intervalului, cu rafale de 45-55 km/h, care vor amplifica senzația termică de frig. Din orele serii se preconizează degajări trepate ale cerului, iar vântul va diminua în intensitate, suflând moderat cu rafale de până la 20-30 km/h.

Meteorologii au emis un cod galben de ninsori și viscol. Valorile termice negative combinate cu intensificările vântului vor genera o senzație termică resimțită mai scăzută decât temperatura efectivă a aerului. Formarea poleiului este estimată în contextul tranziției precipitațiilor de la formă lichidă la solidă, în condițiile în care suprafețele vor avea temperaturi negative.

