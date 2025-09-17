Vremea azi, 17 septembrie. Ploi și răcoare. Zonele unde vor cădea precipitații abundente

Vremea
17-09-2025 | 07:35
ploaie
Shutterstock

Astăzi temperaturile scad în toată țara, iar în est și în sud-est se face mai răcoare decât ar fi normal. Vor fi 15...16 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 25 de grade în Oltenia.

 

autor
Stirileprotv

Cerul rămâne acoperit în jumătatea estică, pe unde o să plouă din când în când. În jumătatea vestică a țării avem o zi cu soare, iar vântul bate mai tare la munte, în sudul Banatului, în vestul Olteniei, dar și pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează, o să plouă în mai multe reprize și se vor acumula cantități mai însemnate de apă. Temperaturile, mai scăzute decât în mod obișnuit la această dată, vor ajunge la 21 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea se strică. Se anunță ploi destul de consistente și temperaturi în scădere. Ieri au fost 28 de grade la Brăila, dar astăzi se ating în jur de 18 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi închisă, cu mulți nori și averse. Se răcește cu 5...6 grade față de ieri, iar la amiază se vor înregistra cel mult 20 de grade la Botoșani.

Citește și
ploaie
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

În nordul Transilvaniei găsim vreme mai bună: apare și soarele, dar vin și câteva averse. Se mai răcorește puțin față de ieri, iar temperaturile urcă până la 22 de grade.

În ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și 23 de grade după prânz. Urmează o noapte liniștită, cu cer variabil și minime de până la 8 grade.

În Transilvania domină atmosfera închisă si o să plouă. Vântul bate tare în zonele înalte de munte din Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de peste 70...80 km/h. Temperaturile scad și în această zonă, iar cel mai răcoare o să fie în depresiuni. Se vor înregistra 16 grade la Miercurea Ciuc și la Brașov.

În Oltenia se anunță vreme destul de bună, chiar dacă mai vin și câteva averse pe parcursul zilei, mai ales în zonele înalte. Temperaturile scad cu 6...7 grade față de ziua trecută.

În regiunile sudice se schimbă vremea. Se adună norii, iar ploile se vor extinde și vor cuprinde cea mai mare parte a Munteniei. Ieri au fost 31 de grade la Giurgiu, dar astăzi vor fi în jur de 21 de grade.

Vremea în București

În București, astăzi avem o zi cam mohorâtă. O să plouă în mai multe reprize și se răcește simțitor. După cele 29 de grade de ieri, astăzi maxima se oprește pe la 21 de grade. Pe seară și la noapte norii se împrăștie, iar minima va ajunge la 12 grade.

Vremea la munte

Temperaturile scad și în zonele montane. Ploile apar în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor și pot aduce cantități însemnate de apă. E posibil să vină o aversă, două și în celelalte masive, iar vântul o să bată cu putere la altitudini mari. Pe acolo vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

Vremea azi, 16 septembrie. Temperaturi de vară și atmosferă însorită. Unde vor fi 32 de grade

Sursa: Pro TV

Etichete: temperaturi, prognoza meteo, precipitatii, prognoza meteo tara, racoare,

Dată publicare: 17-09-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Vremea azi, 16 septembrie. Temperaturi de vară și atmosferă însorită. Unde vor fi 32 de grade
Vremea
Vremea azi, 16 septembrie. Temperaturi de vară și atmosferă însorită. Unde vor fi 32 de grade

Ziua de astăzi aduce vreme frumoasă și puțin mai caldă decât ieri, cu maxime de la 23 de grade în depresiuni până la 31...32 de grade în Banat.

Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie).

Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări
Stiri externe
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări

Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sunt doar începutul.

Vremea azi, 15 septembrie. Va fi cald în sudul României, cu maxime de 30 de grade. Unde vor fi ploi și vânt intens
Vremea
Vremea azi, 15 septembrie. Va fi cald în sudul României, cu maxime de 30 de grade. Unde vor fi ploi și vânt intens

Ziua de luni aduce vreme caldă în ținuturile sudice; câteva averse în estul și în centrul țării și un vânt mai intens în sud-vest și pe litoral.

Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade
Vremea
Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade

Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest.

Recomandări
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Stiri Politice
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Septembrie 2025

45:30

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28