Vremea azi, 17 septembrie. Ploi și răcoare. Zonele unde vor cădea precipitații abundente

Astăzi temperaturile scad în toată țara, iar în est și în sud-est se face mai răcoare decât ar fi normal. Vor fi 15...16 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 25 de grade în Oltenia.

Cerul rămâne acoperit în jumătatea estică, pe unde o să plouă din când în când. În jumătatea vestică a țării avem o zi cu soare, iar vântul bate mai tare la munte, în sudul Banatului, în vestul Olteniei, dar și pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează, o să plouă în mai multe reprize și se vor acumula cantități mai însemnate de apă. Temperaturile, mai scăzute decât în mod obișnuit la această dată, vor ajunge la 21 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea se strică. Se anunță ploi destul de consistente și temperaturi în scădere. Ieri au fost 28 de grade la Brăila, dar astăzi se ating în jur de 18 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi închisă, cu mulți nori și averse. Se răcește cu 5...6 grade față de ieri, iar la amiază se vor înregistra cel mult 20 de grade la Botoșani.

În nordul Transilvaniei găsim vreme mai bună: apare și soarele, dar vin și câteva averse. Se mai răcorește puțin față de ieri, iar temperaturile urcă până la 22 de grade.

În ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și 23 de grade după prânz. Urmează o noapte liniștită, cu cer variabil și minime de până la 8 grade.

În Transilvania domină atmosfera închisă si o să plouă. Vântul bate tare în zonele înalte de munte din Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de peste 70...80 km/h. Temperaturile scad și în această zonă, iar cel mai răcoare o să fie în depresiuni. Se vor înregistra 16 grade la Miercurea Ciuc și la Brașov.

În Oltenia se anunță vreme destul de bună, chiar dacă mai vin și câteva averse pe parcursul zilei, mai ales în zonele înalte. Temperaturile scad cu 6...7 grade față de ziua trecută.

În regiunile sudice se schimbă vremea. Se adună norii, iar ploile se vor extinde și vor cuprinde cea mai mare parte a Munteniei. Ieri au fost 31 de grade la Giurgiu, dar astăzi vor fi în jur de 21 de grade.

Vremea în București

În București, astăzi avem o zi cam mohorâtă. O să plouă în mai multe reprize și se răcește simțitor. După cele 29 de grade de ieri, astăzi maxima se oprește pe la 21 de grade. Pe seară și la noapte norii se împrăștie, iar minima va ajunge la 12 grade.

Vremea la munte

Temperaturile scad și în zonele montane. Ploile apar în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor și pot aduce cantități însemnate de apă. E posibil să vină o aversă, două și în celelalte masive, iar vântul o să bată cu putere la altitudini mari. Pe acolo vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













