Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

15-09-2025
ploaie
Shutterstock

Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie).

Mihaela Ivăncică

În zona Banatului, în primele zile din interval, valorile termice vor avea variaţii de la o zi la alta, media maximelor va oscila între 23 şi 30 de grade, iar a minimelor între 10 şi 14 grade. În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va creşte de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade. Ulterior, până la sfârşitul intervalului, valorile termice vor avea tendinţa de scădere, media regională a acestora va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade. Temporar, va ploua mai ales în zilele de 15 şi 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creştere după data de 23 septembrie, după cum reiese din prognoza publicată, luni, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Crişana, până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere până la o medie de 28 de grade, apoi vor scădea până la 21 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilaţii între 9 şi 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 29 de grade, iar a minimelor la 13 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 22 de grade, iar cele minime la 10 grade. Temporar, va ploua mai ales în zilele de 15 şi 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou ridicată după data de 23 septembrie.

În regiunea Transilvania, în primele zile din interval, valorile termice vor avea oscilaţii de la o zi la alta, media maximelor va creşte până la 25 de grade, apoi va scădea spre 20 de grade, iar a minimelor va avea variaţii între 8 şi 11 grade. În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va creşte de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade. Ulterior, până la sfârşitul intervalului, valorile termice vor avea tendinţa de scădere, media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade. Va ploua, temporar, în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creştere după data de 23 septembrie.

Pentru regiunea Maramureşului, prognoza arată că, până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere până la o medie de 25 de grade, apoi vor scădea până la 20 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilaţii între 9 şi 13 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor la 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge, în medie regională, la 21 de grade, iar cele minime la 8 grade. Temporar, va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creştere după data de 22 septembrie.

În Moldova, până miercuri, valorile termice diurne vor fi în creştere până la o medie de 25 de grade, apoi vor fi în scădere în ziua următoare până în jurul a 20 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilaţii între 11 şi 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor se va menţine în jurul a 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 20 de grade, iar cele minime la 9 grade. Temporar, va ploua mai ales în zilele de 15 şi 18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va mai creşte uşor la finalul intervalului de anticipaţie.

În zona Dobrogei, pe tot parcursul intervalului, variaţiile termice nu vor fi semnificative. În intervalul 17-23 septembrie, vremea se va încălzi uşor; media valorilor maxime va creşte de la 24 la 26 de grade, iar a minimelor de la 13 la 15 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere până la medii ale valorilor diurne de 22 de grade şi ale celor nocturne de 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie şi spre finalul intervalului.

În Muntenia, valorile termice diurne vor avea variaţii pe tot parcursul intervalului. În primele zile din interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 27 de grade, spre 24 de grade, urmată de o creştere, până la finalul primei săptămâni, spre 28 de grade. În a doua jumătate a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne va tinde spre 24 de grade. Până în jurul datei de 24 septembrie, variaţiile termice nocturne nu vor fi semnificative; media minimelor va oscila in jurul a 12 grade. Apoi, până la finalul intervalului, valorile nocturne vor fi în scădere până la o medie de 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie şi spre finalul intervalului.

În Oltenia, valorile termice diurne vor avea variaţii pe tot parcursul intervalului. În primele zile din interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 28 de grade, spre 25 de grade, urmată de o creştere, până la finalul primei săptămâni, spre 29 de grade. În a doua jumătate a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne se va apropia de 24 de grade. Până în jurul datei de 24 septembrie, variaţiile minimelor termice nu vor fi semnificative, iar media acestora va oscila în jurul a 12 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile nocturne vor fi în scădere până la o medie de 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele zile din interval şi spre finalul acestuia.

La munte, până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere până la o medie de 18 grade, apoi vor scădea până la 12 grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilaţii între 4 şi 8 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 19 grade, iar a minimelor la 10 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge la o medie de 12 de grade, iar cele minime la 4 grade. Temporar, va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creştere după data de 23 septembrie. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-09-2025 13:53

Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sunt doar începutul.

