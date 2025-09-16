Vremea azi, 16 septembrie. Temperaturi de vară și atmosferă însorită. Unde vor fi 32 de grade

Vremea
16-09-2025 | 08:15
Ziua de astăzi aduce vreme frumoasă și puțin mai caldă decât ieri, cu maxime de la 23 de grade în depresiuni până la 31...32 de grade în Banat.

Știrile PRO TV

Domină atmosfera însorită și doar pe la munte, după-amiază, e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul se întețește în vest și în sud-vest.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă și cer senin, mai mult senin pe litoral și în Bărăgan. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 28 de grade. Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem soare în cea mai mare parte a zilei.

Vântul adie plăcut, iar maximele rămân la valori similare cu cele de ieri, în jur de 26...27 de grade. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi însorită, cu temperaturi potrivite momentului, de până la 26 de grade.

După orele amiezii, în zonele de munte se adună norii de ploaie, iar pe seară și la noapte ploile se extind, treptat, în toată regiunea.

Cam la fel va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș: vreme bună în timpul zilei, cu maxime de până la 27 de grade pe la Satu Mare. După-amiază norii se înmulțesc la munte, iar după lăsarea serii o să plouă peste tot.

În vestul țării avem atmosferă cu soare toată ziua și temperaturi în creștere față de ieri. În Banat se ating 31...32 de grade, însă vântul prinde putere și suflă cu până la 50 km/h. În orele serii se înnorează, iar peste noapte vin ploi destul de abundente, posibil însoțite de descărcări electrice.

În Transilvania, după o dimineață rece în depresiuni, soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază se ating 23 de grade la Miercurea Ciuc și în jur de 28 de grade pe la Alba Iulia. După orele prânzului o să picure trecător pe la munte, însă pe seară și la noapte ploile se extind în toată provincia.

În Oltenia urmează încă o zi cu soare și atmosferă de vară. Temperaturile urcă din nou până la 30 de grade, iar vântul va fi destul de insistent. După ce se lasă noaptea o să vină și pe-aici câteva reprize de ploaie.

În ținuturile sudice găsim tot vreme frumoasă și caldă în timpul zilei, cu maxime de 30 de grade în Lunca Dunării. La noapte apar câteva averse și în această zonă.

Vremea în București

În București continuă vremea frumoasă și se face mai cald decât în mod obișnuit. Amiaza aduce soare, atmosferă de vară și 29 de grade în termometre. La noapte temperatura coboară până la 15 grade, iar spre dimineață se înnorează și cresc șansele de ploaie.

Vremea la munte

Vremea se mai încălzește și în zonele montane. Urmează o zi destul de însorită, dar e posibil să vină și o ploaie de scurtă durată după prânz. La noapte atmosfera devine instabilă. Ploile cuprind majoritatea masivelor, iar vântul bate mai tare la altitudini mari.

