Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile încep să scadă, iar ploile și vântul apar în tot mai multe zone ale țării

Vremea rămâne caldă și joi, în special în sudul țării. Aversele apar în regiunile vestice și în ținuturile nordice, de asemenea, în centru și la munte, însă pe seară și la noapte ploile ajung și în celelalte zone.

Vântul bate tare în vest, în sud-vest și în nord-est, iar maximele pleacă de la 19, 20 de grade în Maramureș și ajung la 32 de grade în Lunca Dunării.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și în jur de 31 de grade în Bărăgan. Pe litoral o să fie mai răcoare și se vor înregistra 23, 25 de grade. Tot la malul mării vântul suflă cu până la 50 km/h.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ajung la 30 de grade, iar joi noaptea se înnorează și o să plouă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele se arată trecător. O să vină și câteva reprize de ploaie, destul de abundente, în unele zone. Vântul agită atmosfera, iar temperaturile ating 27 de grade pe la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o amiază răcoroasă: se vor înregistra cel mult 24 de grade. Cerul rămâne acoperit și apar mai multe serii de averse, care pot lăsa în urmă 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Și în vestul țării se anunță o zi destul de neplăcută: înnorări persistente, ploi abundente, descărcări electrice, poate și grindină. Vântul are intensificări și atinge viteze mai mari în zona înaltă de munte. Maximele nu trec de 25 de grade.

În Transilvania avem o dimineață destul de rece în depresiuni. Nu prea vedem soarele și apar averse zdravene - mai ales în regiunile montane. O să fie și tunete, și fulgere, iar temperaturile se opresc la 26 de grade.

O să plouă și în Oltenia - în special în vestul provinciei. Vor fi și perioade însorite, însă vântul se întețește în toată regiunea și suflă cu peste 80 km/h în zona montană. Maximele se apropie de pragul de 30 de grade în sudul regiunii.

În ținuturile sudice aversele apar mai ales în a doua parte a zilei și la noapte. Până atunci avem atmosferă însorită și temperaturi peste mediile perioadei în Lunca Dunării, pe unde se ating 32 de grade.

Vremea în București

În București, soarele se arată trecător, iar pe seara și la noapte apar averse destul de abundente. Vântul este destul de insistent, iar la amiază vor fi în jur de 29 de grade.

Vineri o să mai plouă puțin - mai ales la începutul zilei. Apoi iese puțin soarele, dar se răcorește și nu avem mai mult de 25 de grade în termometre.

Sâmbătă temperatura crește și ajunge la 28 de grade. Avem soare în cea mai mare parte a zilei, însă vântul agită atmosfera.

Duminică - încă o zi frumoasă, cu soare și un vânt mai insistent. Se face puțin mai răcoare și vor fi în jur de 26 de grade.

Vremea la munte

La munte, norii se înmulțesc și vin mai multe reprize de ploaie - mai întâi în masivele vestice și nord-vestice, apoi și în restul zonei montane. Vântul se întețește la altitudini mari, iar temperaturile rămân ridicate.

Vineri se răcorește. Soarele se arată trecător, iar în Orientali și în Meridionali mai apar câteva averse, însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice.

Sâmbătă cerul rămâne acoperit, dar se face puțin mai cald. O să mai vină o aversă, două, iar vântul prinde putere în Munții Banatului.

Duminică înnorările persistă în masivele din jumătatea vestică a țării, pe unde o să plouă - destul de abundente, în unele zone. În rest iese soarele, iar vântul rămâne insistent în Munții Banatului.

Vremea la mare

Pe litoral se înnorează, însă pe-aici o să plouă mai ales după ce se lasă noaptea. Până atunci vântul prinde putere și suflă cu 50 km/h, iar maximele se opresc la 25 de grade.

Vineri crește instabilitatea și apar averse zgomotoase - care vor aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Vântul bate tare în timpul ploilor, iar temperaturile nu mai trec de 24 de grade.

Sâmbătă se îndreaptă vremea. Vântul împrăștie norii și se face puțin mai cald: maximele ajung la 26 de grade.

Duminică avem soare în cea mai mare parte a zilei, un vânt insistent și temperaturi în ușoară scădere față de sâmbătă. Vor fi cel mult 24 de grade, iar în tot acest interval apa mării are în jur de 22 de grade.

