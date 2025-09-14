Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade

Vremea
14-09-2025 | 08:32
Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest.

Vântul bate cu putere în vestul și în nord-estul României, iar maximele pornesc de la 21...22 de grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 28...29 de grade în sudul extrem.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile scad față de ieri. Vor fi 21 de grade în sudul litoralului și 26...27 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme frumoasă, câțiva nori și un pic de vânt. Atmosfera devine foarte plăcută după orele prânzului, când se vor înregistra 25...26 de grade. Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie soare în cea mai mare parte a zilei, dar vântul o să bată din ce în ce mai tare. Poate atinge viteze de 70 km/h. Temperaturile ajung la valori agreabile, de 23...24 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai caldă decât ar fi normal și maxime de până la 26 de grade. Norii se înmulțesc treptat, iar mai pe seară vin și ploile. Vor fi averse destul de consistente. Pot să apară și descărcări electrice. În vestul țării vedem puțin soarele la începutul zilei. Apoi se înnorează și o să plouă, iar în zonele montane se vor strânge cantități însemnate de apă. În plus se intensifică vântul și ajunge la viteze de 70 km/h. Ieri au fost 31 de grade în această regiune. Astăzi maximele se opresc pe la 26 de grade.

ploaie
Vremea azi, 12 septembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni, pe unde a apărut ceața. În județul Harghita a fost emis un cod galben de ceață densă, valabil până la ora 9. Apoi se arată soarele și temperaturile urcă până la 26 de grade în vestul provinciei. Spre seară și la noapte ploile ajung și aici.

În Oltenia găsim vreme bună, înnorări trecătoare la începutul zilei, soare și temperaturi destul de ridicate mai târziu. Pe la amiază se vor înregistra 27, poate 28 de grade, iar după lăsarea nopții e posibil să plouă. Și în ținuturile sudice se face puțin mai cald decât în mod obișnuit, iar în Lunca Dunării se ating valori de vară, de 28...29 de grade. Norii nu prea apar în această zonă și nu vorbim deloc despre ploi.

Vremea în București

În București avem atmosferă însorită, un vânt destul de insistent și 26...27 de grade pe la amiază. La noapte se adună norii. Apar ceva condiții de ploaie și temperatura coboară până la 13 grade.

Vremea la munte

La munte atmosfera devine instabilă. O să plouă mai întâi în masivele vestice, apoi ploile vor cuprinde toată zona montană. În Carpații Occidentali cantitățile de apă ar putea depăși 25 de litri pe metru pătrat. În vestul Meridionalilor, la altitudini mari, vântul o să bată cu 100 km/h.

Vremea la mare

Pe litoral urmează încă o zi însorită, dar cu vânt intens și rafale de 50 km/h. Se răcorește față de ieri și vor fi cel mult 23 de grade prin stațiuni. Apa mării se menține pe la 22 de grade.

NATO arată cum va funcționa "Santinela Estică". "Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn"

Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua
Vremea
Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua

Sâmbătă se încălzește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade în ținuturile sudice și în vest. Ploile apar trecător în zonele montane, dar s-ar putea să vină o aversă-două și în sud, în centru și în ținuturile estice.

Vremea azi, 12 septembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei
Vremea
Vremea azi, 12 septembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei

Vineri temperaturile scad în sudul, în estul și prin centrul țării. În rest se încălzește față de ieri, iar în vestul României se vor atinge 28 de grade.

Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile încep să scadă, iar ploile și vântul apar în tot mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile încep să scadă, iar ploile și vântul apar în tot mai multe zone ale țării

Vremea rămâne caldă și joi, în special în sudul țării. Aversele apar în regiunile vestice și în ținuturile nordice, de asemenea, în centru și la munte, însă pe seară și la noapte ploile ajung și în celelalte zone.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

