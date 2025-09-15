Vremea azi, 15 septembrie. Va fi cald în sudul României, cu maxime de 30 de grade. Unde vor fi ploi și vânt intens

Vremea
15-09-2025 | 08:18
Ziua de luni aduce vreme caldă în ținuturile sudice; câteva averse în estul și în centrul țării și un vânt mai intens în sud-vest și pe litoral.

Maximele pleacă de la 20...21 de grade în depresiuni și ajung pe la 29...30 de grade în sudul și în sud-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare, înnorări, câteva reprize de ploaie și până la 27 de grade în Bărăgan. Vântul are intensificări trecătoare la malul mării, pe unde se face un pic mai cald decât duminică.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei va fi cam înnorat. O să plouă din când în când, iar în unele zone se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Maximele ajung pe la 27 de grade, iar la noapte se înseninează aproape peste tot.

În jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera închisă. Apar mai multe serii de averse pe parcursul zilei, mai abundente în zonele montane. Pot fi și descărcări electrice, iar pe la amiază vor fi cel mult 25 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună, soare, înnorări trecătoare și poate câțiva stropi de ploaie pe la munte. Maximele se opresc pe la 22...23 de grade – valori normale pentru acest moment al anului. La noapte se împrăștie norii, dar apar ceva condiții de ceață.

În vestul țării revine vremea frumoasă. Amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și temperaturi agreabile, de 25...26 de grade. Vântul are unele intensificări în sudul Banatului, însă nu mai ajunge la viteze mari.

În Transilvania se face mai răcoare decât duminică, iar în depresiuni vor fi 20...21 de grade. O să plouă în estul provinciei, dar pe partea vestică se anunță o zi destul de însorită. Urmează o noapte senină, dar mai rece decât noaptea trecută, cu ceață în unele zone și doar 4 grade în depresiuni.

În Oltenia avem soare și o atmosferă de vară după orele prânzului. Se încălzește față de duminică și temperaturile urcă până la 29, poate 30 de grade. Vântul devine ceva mai activ în vestul provinciei.

În ținuturile sudice se înnorează din când în când. E posibil să vină și câțiva stropi de ploaie, dar în ansamblu avem vreme bună și temperaturi ridicate pentru data din calendar. În Lunca Dunării se vor atinge 29 de grade.

În București avem tot vreme caldă, înnorări, condiții de ploaie slabă și 28 de grade pe la amiază. Norii se risipesc după lăsarea nopții, iar marți în zori se vor înregistra 13...14 grade.

La munte, temperaturile ajung la valori normale pentru mijlocul lunii septembrie. O să plouă în Carpații Orientali și se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Apar câteva ploi de scurtă durată și în celelalte masive, iar vântul bate tare în zonele montane înalte.

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Dată publicare: 15-09-2025 07:51

