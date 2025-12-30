Trafic îngreunat din cauza ninsorilor. Care sunt șoselele cu probleme

30-12-2025 | 16:46
Drum inchis
Continuă să ningă în unele zone din țară iar depunerile de zăpadă au afectat traficul pe unele sectoare de drum, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

 

Se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsoanele kilometrice 254 – 280 şi 334 – 412, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

Condiţii similare sunt semnalate şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.

”Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, recomandă autorităţile.

Poliţia Română maI transmite că, pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă.

aglomeratie
Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi

”Pentru evitarea blocajelor de trafic, permiteţi deplasarea şi intervenţia utilajelor de deszăpezire!”, mai arată Poliţia Română în comunicat.

Sursa: News.ro

