Vremea azi, 12 septembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei

Vremea
12-09-2025
Vineri temperaturile scad în sudul, în estul și prin centrul țării. În rest se încălzește față de ieri, iar în vestul României se vor atinge 28 de grade.

Și tot în ținuturile vestice avem o zi destul de însorită. În celelalte regiuni va fi cam înnorat și o să plouă.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține închisă, vin ploile și se vor semnala și fenomene electrice. Vântul creste în intensitate, iar temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se răcorește ușor. Maximele nu mai trec de 24 de grade, o să plouă destul de mult și vântul va avea unele porniri pe timpul ploilor.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi tare neplăcută, cu cer acoperit, mai multe reprize de ploaie și un vânt mai insistent. Temperaturile scad ușor și la amiază vor fi 20 de grade la Iași și 24 de grade la Piatra Neamț.

Vremea azi, 10 septembrie. Vremea se încălzește peste normal în unele zone, însă apar și ploi și ceață

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile cresc cu 6...7 grade față de joi. Pe aici se mai adună norii pe parcursul zilei, vin și câteva averse, dar vor fi și perioade cu soare.

Se încălzește și în ținuturile vestice, iar la amiază se vor înregistra 28 de grade la Timișoara. Atmosfera va fi însorită, însă nu este exclus să apară și pe aici o ploaie rapidă, mai ales în zonele înalte.

În Transilvania predomină vremea închisă. Ploile apar în mai multe reprize pe parcursul zilei și se pot acumula cantități mai însemnate de apă. Temperaturile, în creștere ușoară față de joi, vor ajunge până la 26 de grade în vestul provinciei pe la Alba Iulia.

În sud-vestul țării, ploile vin mai ales în zonele de munte. În rest găsim vreme mai bună, vedem și soarele și se încălzește ușor. La amiază vor fi 28 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În regiunile sudice găsim mulți nori și mai multe reprize cu ploi zgomotoase. Ploile vin cu fenomene electrice, intensificări ale vântului și se pot acumula peste 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea în București

În București vineri o să plouă din când în când. Se face mai răcoare și maxima se oprește la 25 de grade. Pe seara și la noapte norii se împrăștie treptat și minima coboară la 17 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme instabilă, cu înnorări, mai multe reprize de ploaie, poate și descărcări electrice. Se vor strânge cantități însemnate de apă, iar în masivele sudice se răcește față de ieri.

Vremea la mare

Vremea se schimbă și pe litoral. Se adună norii și apar averse, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt. Temperaturile scad și aici: vor fi cel mult 24 de grade. Apa mării are 22 de grade.

Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 10.000 de dolari

