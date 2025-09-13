Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua

Vremea
13-09-2025 | 09:05
Sâmbătă se încălzește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade în ținuturile sudice și în vest. Ploile apar trecător în zonele montane, dar s-ar putea să vină o aversă-două și în sud, în centru și în ținuturile estice.

În Dobrogea și Bărăgan se face din nou foarte cald și temperaturile urcă până 37 de grade în Bărăgan. Valori mai modeste, în jur de 30 de grade, se vor înregistra la malul mării. Pe aici și vântul o să fie ceva mai insistent.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei scăpăm de caniculă, dar rămânem cu vremea călduroasă. Maximele ajung pe la 33...34 de grade. Norii apar destul de rar, iar vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei.

Temperaturile scad și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Vor fi 26 de grade în Suceava și cel mult 29 de grade în Bacău. Vântul se intensifică și aici, iar mai pe seară apar ceva condiții de ploaie în zonele montane.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare, vreme bună și temperaturi mai suportabile, de 32...33 de grade. Vineri s-au înregistrat în jur de 36 de grade în această zonă.
Nu sunt anunțate ploi și nici vântul nu prea se simte.

Căldura se mai domolește și în vestul țării, după ce vineri s-au atins 38...39 de grade. Sâmbătă temperaturile nu mai trec de 35 de grade. Avem o zi însorită, vânt domol și zero șanse de ploaie.

În Transilvania este răcoare acum dimineața, dar atmosfera se încălzește după prânz. E drept că temperaturile nu mai urcă la fel de mult ca vineri, însă în vestul provinciei se mai pot atinge 35...36 de grade. Mai spre seară apar ploi zgomotoase, destul de abundente în zonele de munte.

În Oltenia o să fie și sâmbătă îngrozitor de cald. Se vor atinge 39, chiar 40 de grade la umbră. Aerul va deveni irespirabil la orele amiezii. Mai târziu s-ar putea să vină ceva averse și în această regiune.

În sudul României urmează o zi toridă, cu multă zăpușeală și până la 38 de grade în Lunca Dunării. În orele serii e posibil să plouă în dealurile Munteniei.

În București avem încă o amiază caniculară, soare, vânt activ și o maximă de 36 de grade. Temperaturile scad cu greu pe timpul nopții, iar mâine în zori vor fi în jur de 21 de grade.

La munte găsim vreme schimbătoare, cer senin dimineața și înnorări trecătoare mai târziu. Vin și ceva averse, în special în Carpații Meridionali, iar temperaturile scad față de ziua trecută.

Pe litoral avem vreme frumoasă și caldă, până la 31 de grade în aer și 22 de grade în apa mării. Nu prea vedem norii. Se intensifică vântul, iar disconfortul termic se accentuează după prânz.

