Vremea azi, 10 septembrie. Vremea se încălzește peste normal în unele zone, însă apar și ploi și ceață

Ziua de astăzi aduce vreme mult mai caldă decât ar fi normal, soare cu nori, dar și câteva ploi slabe în Banat, în Crișana, în Transilvania și la munte. Maximele pornesc de la 24 de grade în zona centrală și ajung pe la 33 de grade în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se menține însorită aproape peste tot. Vântul devine mai insistent la malul mării, iar temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă. În Bărăgan se vor atinge 31–32 de grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se încălzește simțitor după prânz. Temperaturile urcă până la 30 de grade. Vremea rămâne frumoasă toată ziua, iar vântul este puțin mai activ pe parcursul zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este ceață acum dimineața, iar până la ora 9 avem un Cod galben de ceață densă în mai multe localități din județele Suceava și Botoșani. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Se face mai cald decât ar trebui și maximele ajung pe la 29 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș mai apar ceva înnorări în prima parte a zilei și e posibil să plouă puțin. Cerul se degajează mai târziu și se încălzește față de marți. În Baia Mare vor fi vreo 27 de grade. La noapte atmosfera devine instabilă și apar averse destul de abundente.

Și în vestul țării se mai adună norii și vin câteva ploi slabe, în special la începutul zilei. Temperaturile ajung la valori de vară, de 31–32 de grade. Spre seara vântul prinde putere în zona Banatului, iar după lăsarea nopții instabilitatea crește și aici.

Și în Transilvania sunt condiții pentru ploaie, iar în orele dimineții avem un pic de ceață, mai ales în depresiuni. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile cresc față de ieri. Ajung la 27 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia norii se risipesc treptat și urmează o amiază cu soare, atmosferă de vară și până la 32–33 de grade în termometre.

Și în ținuturile sudice este vară în toată regula. După prânz se încălzește foarte tare, iar în Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 33 de grade.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin. Avem tot vreme de vară, soare, un pic de vânt și o maximă de 33 de grade.

Joi se face mai cald și se ating 34 de grade la umbră. Norii apar destul de rar, iar vântul adie plăcut.

Ziua de vineri ne aduce tot vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și o maximă de 32 de grade. Vântul este puțin mai insistent, iar în noaptea de joi spre vineri se înnorează și cresc șansele de ploaie.

Sâmbătă înnorările persistă și o să plouă în mare parte din zi. Se răcește simțitor și vor fi cel mult 23 de grade la orele amiezii.

Vremea la munte

La munte se face mai răcoare decât marți. Atmosfera se menține instabilă. O să plouă din când în când. Vor fi și tunete, fulgere, răbufniri ale vântului, iar cantitățile de apă ar putea depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Joi se îndreaptă vremea și se anunță o zi frumoasă în majoritatea masivelor. Doar izolat, după-amiază, mai vin câteva ploi de scurtă durată.

Vineri avem atmosferă schimbătoare și caldă: soare în prima parte a zilei, înnorări și ploi trecătoare mai târziu. Vântul va fi puțin mai insistent.

Sâmbătă se răcește. Norii se înmulțesc și sunt șanse foarte mari de ploaie, mai ales în timpul zilei. Vântul rămâne destul de activ.

Vremea la mare

Pe litoral continuă vremea frumoasă. Se face din nou mai cald decât ar trebui și temperaturile urcă până la 28 de grade. Se mai domolește vântul, iar apa mării are în jur de 23 de grade.

Joi, încă o zi caldă, cu 28 de grade în stațiuni. Se înnorează din când în când și sunt condiții de ploaie, iar vântul se întețește și ajunge la viteze de 50 km/h.

Vineri din nou se adună norii și e posibil să mai picure trecător. Vântul continuă să agite atmosfera, iar temperaturile scad puțin și se opresc la 26 de grade.

Și sâmbătă vor mai fi ceva înnorări, poate și o aversă sau două. Vântul mai are intensificări, iar maximele se mențin în limitele normale pentru această perioadă. În tot acest interval apa mării are în jur de 23 de grade.

