De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici.

Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni.

Femeie: „Viața e scumpă în România, facturile sunt mari".

Mulți români spun că le este din ce în ce mai greu să mai pună bani deoparte.

Un studiu recent arată că doar 40% dintre cei care au răspuns reușesc să economisească în medie 10% din pensie sau salariu.

Dintre cei care economisesc, 86% pun bani deoparte pentru situații de urgență sau pentru siguranță, în timp ce doar 1 din 10 economisește pentru a-și crește averea.

Femeie: ”Economisesc lunar o anumită sumă de bani. Pentru ziua de mâine nu se știe niciodată ce evenimente neprevăzute apar și este bine să ai acolo o rezervă”.

Însă, chiar și pentru cei care economisesc, rezervele sunt limitate. Aproximativ 29% dintre români ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puțin de trei luni în cazul pierderii veniturilor. Doar 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au.

Bărbat: „Nu mă pot baza pe alții într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, deci trebuie cumva să fac eu ceva. Încep de pe acum, asta e cumva cel mai la îndemână”.

Datele arată că cei mai mulți români preferă formele clasice de economisire, cum ar fi bani ţinuţi în casă sau în contul curent.

Specialiștii spun că este normal ca fiecare persoană să aleagă felul de economisire potrivit situaţiei materiale pe care o are.

Victor Dima, manager de trezorerie: „Este o economisire pe termen lung și atunci sunt active care își păstrează pur și simplu puterea de cumpărare. Cum este aurul de investiție, poate și imobiliarele asta am observat, că sunt cele mai apreciate forme de investiții pentru românii care doresc să păstreze puterea de cumpărare. Sunt foarte multe active în care se pot înveşti, sunt acțiunile la firme, sunt obligațiunile, sunt titlurile de stat”.

Ca să cheltuiască mai puţin, românii taie mai întâi din sumele pentru ieșiri la restaurant, vacanțe ori haine.