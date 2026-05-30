Cum obezitatea este o problemă de sănătate publică, multe țări susțin o parte din medicamente sau intervenții chirugicale. La noi, statul are în plan decontarea operațiilor bariatrice.

De la mijlocul lunii iunie statul francez va deconta 65% din costul tratamentelor pentru slăbit, însă doar pentru adulții cu obezitate severă care au cel puțin o complicație. Indiferent că este vorba de diabet, hipertensiune ori apnee în somn și pentru cei cu obezitate morbidă.

Anca Mantagnier este diabetolog în Bretagna și povestește că timp de 4 ani, în Franța, 8000 de pacienți au fost înrolați într-un program special prin care au primit tratamentele moderne pentru slăbit, iar costurile au fost suportate de producători.

Anca Mantagnier, medic primar: „În Franța 1 din 2 persoane sunt în suprapondere, 18% sunt cu obezitate. Înainte ca statul să reamburseze aceste tratamente, statul permite aceste autorizări temporare de utilizare pentru a putea vedea care este impactul pentru pacienți, dacă într-adevăr aduc un beneficiu pentru pacienți ”.

În România statisticile arată că 4 din 10 adulți suferă de obezitate, iar 7 din 10 au probleme cu kilogramele în plus. În ceea ce privește copiii, medicii estimează că cel puțin 1 milion sunt supraponderali sau obezi. Tratamentele nu sunt însă decontate nici pentru adulți, nici pentru copii.

Bogdan Pascu, medic primar endocrinologie pediatrică: „Ei sunt viitorii adulți cu boli cronice severe, pe lângă obezitate. populația țintă ar trebui să fie copiii cu obezitate severă, cu complicații, cu risc de diabet zaharat, steatoză hepatică deja și care la 6-7 ani nu prea au soluții și această medicație este foarte scumpă''.

Corespondent PRO TV: „La finalul anului trecut, experții OMS au cerut acces mai larg la medicamentele moderne pentru obezitate și reducerea prețurilor. Ei au precizat că tratamentele și au dovedit eficiente, dar pentru că sunt noi și nu există rapoarte în ceea ce privește efectele pe termen lung au recomandat ca folosirea lor să fie condiționată de o alimentație sănătoasă, exercițiu fizic și sprijin medical. Și asta pentru că sunt pacienți care odată ce întrerup tratamentul se îngrașă la loc”.

În urmă cu 2 luni cei de la Casa de Asigurări de Sănătate vorbeau despre un program național pentru decontarea unor proceduri chirugicale și a tratamentelor pentru pacienții cu obezitate, dar deocamdată nu au fost alocați bani.