Zeci de creatori și producători locali își expun lucrările, de la bijuterii și haine pictate manual până la obiecte de design.

Iar atmosfera este completată de concerte și zone cu preparate din toate colțurile lumii.

Festivalul „Femei pe Mătăsari”, organizat pe strada cu același nume, promite multe activități și distracție. Zeci de standuri cu cercei și brățări până la haine personalizate, realizate manual, atrag privirile trecătorilor.

Fată: „Mă uitam după niște accesorii, cercei. Îmi place că avem artiști locali care vin cu lucruri făcute aici și e drăguț să-i susținem."

Fată: „Mă uitam la bijuteriile astea. Foarte drăguțe sunt. Este aproape de casă și mai ieșim la aer.”

Vizitatorii caută produse artizanale

Festivalul este și un loc unde părinții și copiii petrec ziua în echipă. Cei mici își aleg personajele preferate și le transformă în desene colorate pe sacoșe sau tricouri.

Părinții se opresc și la standurile cu haine și accesorii.

Diana Diaconescu, designer: „Sunt pictate manual absolut toate și rezistă la spălat. Este o vopsea specială. Durează poate de la 2-3 ore până la 2-3 zile. Marea majoritate a gecilor au o durată de aproximativ o săptămână.

După o sesiune de cumpărături, mulți se opresc și în zona culinară, unde găsesc preparate din toate colțurile lumii.

Festivalul „Femei pe Mătăsari” s-a lansat prima dată în urmă cu 15 ani. Ediția de anul acesta se termină luni, pe 1 iunie, când organizatorii au pregătit și activități dedicate copiilor, precum ateliere de pictură sau de ceramică.