În ansamblu, însă, avem vreme bună și un vânt mai activ în regiunile estice și la munte.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă schimbătoare, cu înnorări și, poate, câțiva stropi de ploaie, pe suprafețe restrânse. Avem și perioade însorite, dar și un vânt ceva mai insistent. Maximele ajung la 19 grade.

Norii se înmulțesc și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vântul bate ceva mai tare pe parcursul zilei, iar pe spații mici s-ar putea să picure trecător. Temperaturile, în creștere ușoară față de ziua trecută, se opresc la 19 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme frumoasă. Doar pe la munte, izolat, se mai înnorează și o să vină câteva ploi slabe. Și pe-aici se face puțin mai cald, iar după prânz se ating 19 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera însorită. Apar și câțiva nori inofensivi, iar vântul adie plăcut. Se mai încălzește față de ieri, iar în Maramureș temperaturile urcă până la 20...21 de grade.

În vestul României găsim tot soare și vreme bună. Ploile lipsesc din prognoză, însă vântul bate ceva mai tare în zonele montane înalte. Temperaturile cresc, iar în Banat se ating 20, poate chiar 21 de grade.

În Transilvania se adună norii și vin câțiva stropi de ploaie, mai ales pe la munte. tot pe-acolo, la altitudini mari, vântul este destul de insistent. Se mai încălzește puțin, însă vremea rămâne răcoroasă și nu vor fi mai mult de 18 grade.

În Oltenia urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori de vreme bună și un vânt domol. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 20, poate chiar 21 de grade în vestul provinciei.

În ținuturile sudice vor fi ceva înnorări, însă doar pe suprafețe restrânse o să vină câțiva stropi de ploaie. În ansamblu avem vreme bună și temperaturi de până la 19 grade în termometre.

Vremea în București

În București înnorările persistă în prima parte a zilei, dar cerul se degajează mai târziu. Se încălzește, iar la amiază se ating în jur de 20 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 8 grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile cresc ușor, dar vremea se menține destul de rece. În Carpații Meridionali și în Orientali se adună norii și, pe spații mici, o să plouă slab. Vântul mai are unele intensificări la altitudini mari.