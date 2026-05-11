Potrivit meteorologilor, urmează câteva zile mai reci și ploioase, după care vremea revine la ce ne așteptăm de la o lună mai normală.

Răcire bruscă în jurul datei de 13 mai

Cel mai important lucru de reținut pentru săptămâna aceasta este că temperaturile vor scădea simțitor până miercuri–joi. Nu dramatic, dar suficient cât să simți diferența față de weekendul trecut.

În Transilvania, de exemplu, maximele coboară de la 23 de grade până la 13 grade. În Banat, de la 25 la 16 grade. În Maramureș, de la 24 la 15 grade. Nopțile vor fi și ele mai reci — în unele zone, termometrul poate ajunge aproape de 4–5 grade.

Ca să dai un sens acestor cifre: este genul de vreme în care o jachetă ușoară nu mai este opțională, iar dacă ai planuri în aer liber pentru mijlocul săptămânii, merită să verifici prognoza locală înainte.

Când plouă și unde

Zilele de 12 și 13 mai vin cu probabilitate ridicată de precipitații în majoritatea regiunilor. Un al doilea val de ploi este așteptat după data de 16–17 mai, mai ales în centrul și nordul țării.

În Transilvania și Maramureș, ploaia va fi aproape prezentă pe tot parcursul intervalului — nu neapărat continuu, dar cu reveniri frecvente. Dobrogea scapă ceva mai ușor: răcirea este mai blândă acolo, iar ploile sunt mai concentrate în zilele de 13–14 mai.

La munte, tabloul este și mai clar: precipitații aproape zilnice, temperaturi maxime între 10 și 15 grade. Dacă ai un traseu planificat în săptămânile următoare, ține cont că instabilitatea atmosferică va fi o constantă la altitudini mai mari.

Sudul țării, mai cald decât restul

Un detaliu care merită menționat: Oltenia și Muntenia se comportă altfel față de restul României în această perioadă. Maximele în Oltenia rămân în general între 23 și 26 de grade — ANM le descrie explicit ca „mai calde decât în mod obișnuit pentru această perioadă".

În Muntenia, temperaturile urcă până pe 12 mai, după care urmează o scădere moderată de 3–4 grade.

Cu alte cuvinte, dacă ești în sudul țării, schimbarea de vreme va fi mai puțin dramatică față de ce se întâmplă în nord sau la munte.

Vestea bună: după 17 mai, revine vara

Dacă prima săptămână ne pune la încercare, a doua aduce recompensa. După data de 17 mai, temperaturile intră pe un trend clar de creștere în toată țara. Spre sfârșitul lunii, maximele revin la 21–23 de grade în majoritatea regiunilor, iar nopțile se încălzesc și ele — spre 10–12 grade, valori confortabile pentru sezonul acesta.

Practic, a mijlocul lunii mai se va împărți în două: câteva zile dificile la început, urmate de o perioadă mai frumoasă și stabilă în care primăvara târzie capătă din nou față de vară.