Instabilitatea crește, iar în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu averse abundente, însoțite de descărcări electrice. Vântul se întețește aproape peste tot și atinge viteze mai mari la munte, de asemenea, în sudul și în sud-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare, cu înnorări și averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Se pot strânge cantități mari de apă, iar după prânz se ating 23 de grade.

Cam la fel va fi și în Moldova sudică și în nordul Munteniei: scurte perioade cu soare și câteva reprize de ploaie, cu tunete și fulgere. Se mai răcorește, dar tot vor fi în jur de 23 de grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă - destul de mult, în unele zone. La munte se pot strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. E posibil să cadă și grindină, iar temperaturile, în scădere față de luni, se opresc la 22 de grade.

Vreme instabilă avem și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Și pe-aici apar averse însoțite de fenomene electrice, poate și căderi de grindină. Vântul bate tare în timpul ploilor și se pot forma vijelii. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele ajung la 22 de grade.

În vestul României găsim tot înnorări, scurte momente însorite și mai multe serii de averse abundente pe parcursul zilei. Vor fi și tunete, și fulgere și e posibil să cadă grindină. Se face mai răcoare decât luni, iar temperaturile nu mai trec de 20 de grade.

Instabilitatea crește și în Transilvania. O să plouă, iar în zona montană se pot strânge în jur de 40 de litri de apă pe metru pătrat. Sunt și ceva condiții de grindină și se pot forma vijelii. Maximele ajung la 22 de grade în vestul provinciei.

Norii se înmulțesc și în zona Olteniei. Vin câteva reprize de ploaie, iar vântul bate tare și ajunge la viteze de 70 de km/h. Temperaturile, în scădere ușoară față de luni, se opresc la 24 de grade.

Și în ținuturile sudice se adună norii și o să plouă destul de mult - mai ales în zonele de munte. Vântul bate tare și s-ar putea să cadă grindină. La amiază maximele ajung pe la 25 de grade.

În București avem soare în prima parte a zilei; înnorări și averse după-amiază și la noapte. Vântul se întețește și o să fie mai cald decât ar trebui: Se vor atinge 25, poate chiar 26 de grade. Mâine, în zori, minima ajunge la 12 grade.

Vremea se răcește, însă, în zonele montane. Urmează o zi destul de neplăcută, cu multe ploi, vânt intens și condiții de grindină. Se pot strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar la noapte, pe creste, o să fie lapoviță și ninsoare.