Ultima zi de școală pentru elevii de clasa a XII-a în 2026 este programată mai devreme anul acesta, față de majoritatea elevilor.

Când este ultima zi de școală pentru clasa a XII-a în 2026

Elevii de clasa a XII-a termină cursurile mai devreme decât restul liceenilor, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat. În anul școlar 2025-2026, ultima zi de școală pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă este 4 iunie 2026. Odată cu încheierea cursurilor se termină oficial și cele 34 de săptămâni de școală prevăzute pentru anii terminali de liceu. Tot în perioada 2-4 iunie are loc și înscrierea elevilor la prima sesiune a examenului de Bacalaureat.

Ce se întâmplă după ultima zi de școală

După ultima zi de școală începe perioada examenelor de competențe. Prima probă este cea orală la Limba română, programată între 8 și 10 iunie 2026. Apoi urmează evaluarea competențelor la limba maternă, competențele digitale și cele de comunicare într-o limbă străină, conform calendarului oficial al examenului.

Perioada de pregătire intensă pentru BAC după finalul cursurilor

După ultima zi de cursuri, programată pe 4 iunie 2026, începe una dintre cele mai intense perioade pentru elevii de clasa a XII-a. Chiar dacă școala se termină oficial, urmează săptămâni dedicate aproape complet pregătirii pentru examenul de Bacalaureat. În perioada aceasta, cei mai mulți elevi își organizează programul în funcție de materiile de examen. Reiau lecțiile importante, rezolvă variante de subiecte și încearcă să recupereze capitolele la care au avut dificultăți în anii de liceu.

Mulți aleg să meargă și la meditații sau la consultațiile organizate de profesori, iar timpul rămas până la probele scrise este folosit aproape exclusiv pentru recapitulare. Un avantaj important este faptul că elevii nu mai au ore obișnuite și se pot concentra doar pe examen. După probele de competențe din luna iunie, mai rămân aproximativ două săptămâni până la examenele scrise. Prima probă, cea la Limba și literatura română, este programată pe 29 iunie 2026, ceea ce le oferă elevilor timp pentru recapitulările finale.

Când încep probele de competențe la BAC 2026

La doar câteva zile după încheierea cursurilor începe și prima etapă a examenului de Bacalaureat: probele de competențe. Acestea încep pe 8 iunie 2026 și se desfășoară pe parcursul a aproape două săptămâni. Chiar dacă nu sunt notate cu note, probele sunt obligatorii pentru obținerea diplomei de Bacalaureat.

Prima probă este cea de comunicare orală la Limba română, programată între 8 și 10 iunie. Elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține apoi evaluarea orală la limba maternă, în perioada 10-11 iunie. Urmează competențele lingvistice într-o limbă străină, între 11 și 12 iunie, iar între 15 și 17 iunie se desfășoară competențele digitale.

După terminarea probelor de competențe, elevii mai au aproape două săptămâni până la prima probă scrisă. Este perioada în care mulți aleg să facă simulări complete, să rezolve teste și să se concentreze pe recapitulările finale.

Când au loc probele scrise la BAC 2026

După ce se termină probele de competențe și perioada de recapitulare de după încheierea cursurilor, elevii de clasa a XII-a intră în etapa cea mai importantă a examenului de Bacalaureat: probele scrise.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

· 2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

· 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

· 8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

· 10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

· 11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

· 15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D

· 29 iunie 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă

· 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă

· 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă

· 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă

· 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

· 8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

· 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

· 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Cum se desfășoară probele scrise

În ziua examenului, elevii trebuie să ajungă dimineața la centrul de examen și să aibă asupra lor un act de identitate. După distribuirea subiectelor, timpul de lucru este de trei ore. Subiectele sunt pregătite la nivel național și urmăresc să verifice cunoștințele și competențele acumulate pe parcursul liceului. După fiecare probă, Ministerul Educației publică baremele și subiectele oficiale, astfel încât elevii să își poată calcula aproximativ nota.

Pentru mulți absolvenți, săptămâna examenelor scrise este momentul care încheie oficial anii de liceu și perioada în care se decid pașii următori, fie că este vorba despre facultate sau despre intrarea pe piața muncii.

Ce urmează după BAC: rezultate și contestații

După terminarea probelor scrise începe perioada de așteptare a rezultatelor. Primele note la Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, elevii pot vedea notele obținute și pot decide dacă depun contestație. Lucrările contestate sunt reevaluate de alți profesori, iar notele pot crește sau scădea după recorectare. După soluționarea contestațiilor sunt afișate rezultatele finale, care devin definitive și sunt folosite pentru admiterea la facultate.

Pentru a promova BAC-ul, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiții în același timp. Este necesar să participe la toate probele de competențe, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie finală de cel puțin 6.

După afișarea rezultatelor finale începe și perioada înscrierilor la facultate. Cele mai multe universități organizează admiterea în luna iulie, iar diploma de Bacalaureat sau adeverința de promovare sunt necesare pentru depunerea dosarului.

În funcție de facultatea aleasă, admiterea poate fi făcută pe baza mediei de la BAC, pe baza unui concurs sau printr-o combinație între media examenului și notele din liceu. Pentru elevii care nu promovează examenul din prima sesiune există și sesiunea de toamnă, unde pot susține din nou probele nepromovate.