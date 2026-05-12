ANM: Răcire accentuată şi ninsori la munte. Cod galben de ploi torenţiale şi vijelii, în aproape toată ţara. HARTĂ

Temperaturile vor scădea semnificativ în aproape toată țara, iar instabilitatea atmosferică va afecta numeroase regiuni.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10, temperaturile vor scădea semnificativ, mai întâi în vestul și nord-vestul României, apoi și în celelalte regiuni. Astfel, vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii mai. În zonele montane înalte, în special pe creste, sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

În același timp, ANM a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de 12 mai, între orele 10:00 și 22:00. Sunt vizate Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și zonele montane.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu vijelii, rafale de vânt de 50-60 km/h și izolat de până la 70-90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp în doar câteva ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.