De miercuri, avertizările se restrâng și rămânem cu vânt puternic și vreme mai rece.

Grindina a produs pagube în vest

Luni seara furtunile au lovit vestul țării. În 43 de localități din județul Arad oamenii au primit mesaje RO-Alert să se adăpostească. Iar grindina s-a adunat în grămezi precum zăpada.

În Gorj gheața a făcut stricăciuni în grădini și livezi și a avariat mai multe mașini.

Localnică: „Meri, cireșii erau răpeni, grădină de roșii, ceapă, livadă”

Localnic: „Cerul s-a închis cu totul și pe urmă a început să fulgere, să duduie și pe urmă a venit ploaie cu vânt. Piatră de ca oul de porumbel.”

Acest gospodar a fost mai prevăzător: și-a protejat ardeii și roșiile din grădină cu plase antigrindină, iar gheața nu a trecut prin ele.

Luni seara în Timișoara un șofer a scăpat la limită nevătămat după ce a frânat brusc. Un copac s-a prăbușit pe partea din față a mașinii.

Marți furtunile s-au extins și au acoperit aproape întreaga țară. În Dumbrăveni, Suceava, trecătorii au observat pe cer cum, din cauza curenților circulari, s-a format un fuior.

Adrian Sava Teodorescu, martor: „A durat circa 2-3 minute și a fost urmată de o ploaie puternică plus grindină.”

În județul Vrancea apele s-au adunat de pe versanți și au format o viitură peste un drum din satul Târâtu.

Vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc în Focșani.

În sectorul 2 din Capitală un copac s-a prăbușit peste două mașini, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Într-unul dintre autoturisme era șoferul care se pregătea să plece la drum.

Ciclonul format în Mediterană și intrat în țara noastră prin vest va părăsi teritoriul României joi.

Toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele afectate de vremea rea sunt în alertă.

Vremea rece se instalează în România

Corespondent PROTV: „Codul galben de vijelii și ploi torențiale ar trebui să expire în jurul orei 22. Cele mai mari cantități de apă au căzut în zone din județele din vestul și estul țării. Pe crestele montane a nins, transmit meteorologii. Vântul însă va continua să creeze probleme până mâine noapte în județele din sudul țării, unde rămâne valabilă o avertizare de tip cod galben. Deja pompierii au numărat zeci de intervenții în toată țara să înlăture copaci căzuți. Unii au afectat și rețelele electrice. În Dâmbovița, de exemplu, 4 localități erau de dimineață fără curent electric. Scenariul s-ar putea repeta și în alte zone, mai ales în cele de deal și munte, unde rafalele pot să atingă și 80 de km pe oră. Pe lângă ploi și vijelii, acest ciclon mediteranean aduce și o scădere bruscă a temperaturilor. Azi în Capitală am avut o maximă de 23–24 de grade, mâine nu vom avea mai mult de 17 grade prin sud și 7–8 grade prin centrul țării – spun meteorologii. Țineți cont că în condiții de vânt vom resimți mult mai puțin de atât.”