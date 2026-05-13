În rest, se adună norii și mai vin ceva ploi, în special în Maramureș, în Transilvania și în Moldova. Vântul bate cu putere în ținuturile sudice, dar se menține destul de activ și în centrul și în estul țării.

În Dobrogea și Bărăgan domină vremea închisă și o să plouă din când în când. Doar pe litoral apare puțin soarele. Se răcește și, la amiază, vor fi cel mult 19 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vor fi înnorări, averse și vântul o să bată cu 40...45 km/h. Ieri s-au înregistrat 27 de grade la Brăila, dar astăzi se răcește și vor fi 17 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cu mulți nori și ploi pe spații mici, iar la munte, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul bate cu 40...45 km/h, iar temperaturile, mai scăzute decât ieri, se vor situa între 12 grade la Suceava și 17 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera va fi instabilă. Apar averse, vântul crește în intensitate și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. Se răcește și pe aici.

În ținuturile vestice, în Crișana și în Banat, acum dimineață s-ar putea să picure puțin, dar mai târziu predomină vremea frumoasă. În rest, se mai adună norii și o să plouă din când în când. Temperaturile scad ușor și, la amiază, se ating 16 grade.

În Transilvania, vor fi perioade cu înnorări și ploi în multe zone. Se pot strânge cantități de apă de 15 l/mp și vântul o să bată cu 45 km/h. Se face mai rece decât ieri și, după prânz, vor fi temperaturi modeste de cel mult 14 grade la Târgu Mureș.

În Oltenia se anunță vreme mai bună în nord-vest și pe partea vestică, dar, în rest, atmosfera rămâne închisă și s-ar putea să plouă puțin. Vântul va avea intensificări și se răcește ușor.

În ținuturile sudice, se adună norii și vin câteva averse pe suprafețe restrânse. Vântul poate să ajungă la viteze de până la 80 km/h, iar temperaturile scad cu 6...7 grade față de ieri.

În București, vremea se răcorește astăzi. Mai pot să apară câțiva nori de ploaie. Vântul o să bată cu 50...60 km/h, iar maxima se oprește la 18 grade. La noapte se răcește și spre dimineață vor fi în jur de 9 grade.

La munte se răcește foarte tare. Va fi cam înnorat. O să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În plus, se intensifică vântul și o să bată cu 50...70 km/h.