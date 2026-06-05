E posibil să vină o aversă-două și în centrul și în estul țării, iar maximele pleacă de la 23 de grade pe litoral și ajung la 28 de grade în vest, în sud, dar și în zona centrală.

Vremea în țară

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici găsim înnorări, condiții de ploaie și ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele și temperaturile urcă până la 27 de grade. Mai răcoare o să fie pe litoral, iar spre seară s-ar putea să apară câteva averse în unele zone.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață cam mohorâtă, dar cerul se degajează mai târziu. Se încălzește de la o oră la alta și maximele ajung la 28 de grade. După orele amiezii e posibil să vină o ploaie de scurtă durată și în această regiune.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina ziua a început cu soare, câțiva nori, dar și ceață în unele zone. Atmosfera devine instabilă după prânz și o să plouă destul de mult în zonele montane. Vor fi averse, cu tunete, fulgere și vijelii, iar cantitățile de apă ar putea depăși 40 de litri pe metru pătrat.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi destul de însorită și caldă, cu maxime de 27...28 de grade. Sunt ceva înnoră acum dimineață, dar fără ploi, dar mai pe seară o să apară câteva averse cu descărcări electrice în zona Transilvaniei.

În ținuturile vestice se anunță vreme severă în a doua parte a zilei în Munții Apuseni. Vor fi averse abundente, condiții de grindină și se vor produce vijelii. În rest găsim soare, atmosferă liniștită și se încălzește față de ieri, când au fost 23...24 de grade. Astăzi se vor înregistra 28 de grade.

În Transilvania avem vreme bună, soare în cea mai mare parte a zilei, poate și câteva ploi zgomotoase mai spre seară, în special în zonele de munte. Temperaturile mai ridicate decât în mod obișnuit, ajung pe la 28 de grade și în această regiune.

În Oltenia este ceață în orele dimineții, dar atmosfera devine plăcută mai târziu. Norii vin și trec, dar șansele de ploaie sunt destul de scăzute. Se face mai cald decât joi. Se vor atinge 27...28 de grade.

În ținuturile sudice mai sunt ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie în prima parte a zilei, iar acum este ceață pe la câmpie. Amiaza aduce atmosferă însorită și pănă la 28 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

Și în București avem vreme frumoasă, dar nu este exclus să apară și câțiva nori de ploaie. Maxima ajunge la 27 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 17 grade.

Vremea la munte

La munte instabilitatea crește după prânz în Apuseni și în nordul Orientalilor. O să plouă torențial, vor fi căderi de grindină, poate și vijelii. În rest, găsim vreme mai bună, soare cu nori și ploi sporadice, iar în masivele sudice se mai încălzește puțin față de ziua trecută.